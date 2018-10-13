THK 45. Olağan Genel Kurulu

Türk Hava Kurumu (THK) 45. Olağan Büyük Genel Kurulu yapıldı.
Ankara Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, Emekli Hava Pilot Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu başkanlık için aday oldu.
THK Genel Kurulu'ndaki toplam 494 delegeden 423'ü oy kullandı. Oylamada tek aday olan Nogaylaroğlu, 415 oyla seçilirken, 8 oy da geçersiz sayıldı.
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