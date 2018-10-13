FİNANS

THK 45. Olağan Genel Kurulu

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 20:52 | Son Güncelleme

THK 45. Olağan Genel Kurulu

Türk Hava Kurumu (THK) 45. Olağan Büyük Genel Kurulu yapıldı.

Ankara Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, Emekli Hava Pilot Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu başkanlık için aday oldu.

THK Genel Kurulu'ndaki toplam 494 delegeden 423'ü oy kullandı. Oylamada tek aday olan Nogaylaroğlu, 415 oyla seçilirken, 8 oy da geçersiz sayıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Bertan Nogaylaroğlu Genel Kurulu THK

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