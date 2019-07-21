FİNANS

THK eski Başkanı Atılgan'dan iddialara yanıt

FİNANS HABERLERİ  | 21.07.2019 17:06 | Son Güncelleme

THK eski Başkanı Kürşat Atılgan: "(THK Başkanlığı) İftira yoluyla şahsını karalayıp kamuoyu önünde basın yoluyla olumsuz algı yaratmaya çalışılmaktadır. Bu çirkin iftira girişimi hakkında derhal yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum"

THK eski Başkanı Kürşat Atılgan, THK Başkanlığınca, iftira yoluyla şahsını karalayıp kamuoyu önünde basın yoluyla olumsuz algı yaratmaya çalışıldığını savunarak, "Bu çirkin iftira girişimi hakkında derhal yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum." ifadelerini kullandı.

Atılgan, yazılı açıklamasında, THK yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerince acil genel kurul çağrısı yapıldığını ve toplu istifa edildiğini belirterek, Türk Hava Kuvvetlerinin delegesi olarak seçilen mevcut genel başkan A. Bertan Nogaylaroğlu'nun yetkisi olmadığı halde pervasızca THK'yı zarara sokacak anlaşmalara imza attığını iddia etti.

Kurumun en önemli varlığı olan ve değeri milyarla ölçülen İstanbul Laleli Oteli'nin 4 yıldır süren tahliye davasına rağmen eski kiracılarına peşkeş çekmeye çalışıldığını ileri süren Atılgan, "Gelinen noktada THK delegesinin neredeyse tümü, Olağanüstü Genel Kurul yapılmasını istemekte fakat Bertan Nogaylaroğlu hukuka aykırı bir biçimde buna direnmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Nogaylaroğlu'nun Olağanüstü Genel Kurul yapılmasını, hukuksuz ve yalan beyanlarla mahkeme kararıyla engellemeye çalışıldığını belirten Atılgan, açıklamasında şunları kaydetti:

"THK delegeleri ve yönetim kurullarının kendisine karşı güvensizliğini savuşturmak için iftira ve yalana başvurarak hayali bir senaryoyu gerçekmişçesine mahkemelere ve basına aksettirmektedir. Bir önceki genel başkan olan ben Kürşat Atılgan'ın THK Vakfı'ndaki göreve başladığım tarih olan 1 Mayıs 2015'ten 7 ay önce yapılmış bir sözleşmede (27 Kasım 2014) usulsüzlük olduğunu iddia ederek, iftira yoluyla şahsımı karalayıp kamuoyu önünde basın yoluyla olumsuz algı yaratmaya çalışmaktadır. Bu çirkin iftira girişimi hakkında derhal yasal haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum."

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Anahtar Kelimeler:
Bertan Nogaylaroğlu THK THK Başkanlığı

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