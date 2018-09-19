THK TEKNOFEST'e hazır

Türk Hava Kurumu (THK), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

THK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 3. Havalimanı'nda 20-23 Eylül'de gerçekleştirilecek festivalde Kurumun standını ziyaret edecekler havacılığa dair birçok aktiviteyi deneyimleme imkanı bulacak.

Festival süresince radyo kontrollü model uçak gösterisi, sıcak hava balonu, hafif motorlu hava araçları microlight, cayrokopter ve planör gösterileri gibi etkinlikler yapılacak.

THK Başkanı Kürşat Atılgan, festival için bütün hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Atılgan, "Fuarı ziyaret eden konuklarımıza hem gösteri uçuşları hem de hava koşulları el verdiği şartlarda halk uçuşları yapmayı planladık." ifadesini kullandı.

