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THK Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 13:44 | Son Güncelleme

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan: - "Dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden biri olacak THK Üniversitesi, yalnız Türkiye'de değil, dünyada öncü bir kuruma dönüşecektir" - THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut: - "Yapılan tüm çalışmalarda THK Üniversitesini global arenaya taşıyarak marka kurum, marka vakıf ve marka üniversite haline getirmeyi hedefliyoruz"

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Kürşat Atılgan, "Dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden biri olacak THK Üniversitesi, yalnız Türkiye'de değil, dünyada öncü bir kuruma dönüşecektir." dedi.

Atılgan, "THK Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı.

THK Üniversitesinin, milletin umudu gençlerin en iyi şekilde yetişmesi, rehberlik etmesi için kurulduğunu belirten Atılgan, 100 yaşına yaklaşan kurumun havacılık alanında kazandığı kıymetli bilgileri üniversiteye aktardıklarını söyledi.

Atılgan, THK olarak uçak ve uçak motorları ürettiklerini, 6 bin 500 pilot yetiştirdiklerini, sportif havacılıkta dünya çapında ilkleri başardıklarını ve her yıl 10 binlerce gence ücretsiz havacılık eğitimi verdiklerini vurgulayarak, "Yaptıklarımızı görmeniz için en kısa zamanda THK Müzesini ziyaret edin, hatta gitmişken kuleden paraşüt atlayışı da yapın. THK, milletimizin maddi ve manevi desteğiyle uçak üretiyor, gençlere ücretsiz eğitimler veriyor, pilotlar yetiştiriyor, orman yangınlarını söndürüyor, helikopterlerle ambulans hizmeti sağlıyor, filolar uçuruyor. Bunlara ilaveten 7 sene evvel büyük fedakarlıklarla THK Üniversitemizi kurduk, umut ve hedeflerimizi daha da yükselttik, kaynak ve imkanlarımızı sonuna kadar üniversitemize tahsis ettik." diye konuştu.

Dünyayı Hezarfen Ahmet Çelebi, Lagari Hasan Çelebi, Nikola Tesla ve Igor Ivanovich Sikorsky gibi bilim insanlarının değiştirdiğine dikkati çeken Atılgan, şöyle devam etti:

"Bu isimlerin ilk ikisi bizden. Milletimiz ve THK olarak onlara müteşekkiriz fakat Tesla ve Sikorsky kısmı çok mühim. Her ikisi de icatlarıyla ABD'ye güç ve zenginlik katmışlar. Tesla Yugoslavya'dan, Sikorsky Ukrayna'dan göçmüş ABD'ye, tıpkı Einstein gibi. Tabii ABD onlara imkanlar sağlamış, el üstünde tutmuş. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki devletimiz bu durumu gördü ve gerek ülke dışında yaşayan beyinlerimizi gerekse geleceğin Tesla, Einstein, Sikorsky adaylarını ülkemize yani THK Üniversitemize çekmek için politikalar geliştiriyor."

- "THK Üniversitesi, gelecek projesidir"

Atılgan, zamanın "drone" çağı olduğunu, gelecek yıllarda göğün en alt katmanının "drone"ların cirit attığı bir sahaya dönüşeceğini anlattı. Yarının dünyasında bütün hava araçlarının insansız üretileceğini dile getiren Atılgan, "Bize düşen oyunun içinde olmak. Sizler aldığınız eğitimle yeni teknolojileri projelendiren, üreten, yöneten, uçuran, bakımını yapan, yazılımlar geliştiren kişiler olacaksınız. Dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden biri olacak THK Üniversitesi, yalnız Türkiye'de değil, dünyada öncü bir kuruma dönüşecektir." ifadesini kullandı.

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut da geçen akademik yılda gerçekleştirdikleri önemli faaliyetlere dikkati çekti. Yapılan tüm çalışmalarda THK Üniversitesini global arenaya taşıyarak marka kurum, marka vakıf ve marka üniversite haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Akbulut, "THK Üniversitesi, bir gelecek projesidir, istikbali göklerde aramanın bilimsel platformudur. Üniversitemiz mitolojik bir cevherin bilgi tabanlı geleceğe taşınması sorumluluğunun, iradesinin somutlaşmış halidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akbulut, THK Üniversitesi olarak uzay ve havacılığın ülkenin geleceğini şekillendireceğinin bilinciyle sorumluluklarını en üst düzeyde yerine getirme gayretinde olduklarını kaydetti.

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