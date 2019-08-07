FİNANS

THK ve TR-TEST arasında havacılık alanında iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 12:17 | Son Güncelleme

THK ve TR-TEST Test ve Değerlendirme AŞ, "Havacılık Test Merkezi" kurulması için iş birliği yaptı - THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu: - "Eğer bir ülke teknolojilerini geliştirirken belgelendirmesini, testlerini kendi yapamıyorsa dışa bağımlılığa mahkum demektir" - TR-TEST Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin: - "Sanayileşme, gelişme, yerli üretimi dünyayla bütünleştirmek ve kendi kendine yetebilme bir ülkenin milli kalite altyapısını geliştirmesiyle mümkün"

Türk Hava Kurumu (THK) ve TR-TEST Test ve Değerlendirme AŞ, havacılık alanındaki testleri yapmak amacıyla "Havacılık Test Merkezi" kurulması için iş birliğine gitti.

THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ile TR-TEST Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin tarafından THK'de iş birliği protokolü imzalandı.

Nogaylaroğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'de son yıllarda teknolojinin geliştirilmesi konusunda ciddi atılımlar yapıldığına dikkati çekerek, "Eğer bir ülke teknolojilerini geliştirirken belgelendirmesini, testlerini kendi yapamıyorsa dışa bağımlılığa mahkum demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Dışa bağımlılığın sona erdirilmesinde sertifikasyonun önemine işaret eden Nogaylaroğlu, THK olarak havacılık konusunda TR-TEST'in icracısı konumunda olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Nogaylaroğlu, THK'nin 94 yıldır Türk havacılığını ileri taşıdığını ifade ederek, havacılık teknolojisinin gelişmesine de katkıda bulunacaklarını kaydetti.

- "Türkiye'de yerlileştirme konusunda hamleler yapılıyor"

Şahin de sanayileşme, gelişme, yerli üretimi dünyayla bütünleştirmek ve kendi kendine yetebilmenin bir ülkenin milli kalite altyapısını geliştirmesiyle mümkün olduğunu belirterek, "Bu da geliştirdiğiniz teknolojinin testlerini, analizlerini, belgelendirmesi ve sertifikasyonunu bütün dünyanın kabul edeceği şekilde sahip olmaktan geçiyor." dedi.

Türkiye'nin son dönemde yerlileştirme konusunda büyük hamleler yaptığına dikkati çeken Şahin, özellikle savunma sanayinde önemli başarılara imza atıldığını dile getirdi.

Şahin, ürettilen teknolojinin yerli ve milli konsept içinde Türkiye'de belgelendirilmesi, sertifikasyona bağlanması, test ve analizlerinin yapılması gerektiğine işaret ederek, TR-TEST Test ve Değerlendirme AŞ'nin Türkiye'nin uzun yıllar ihtiyaç duyduğu boşluğu doldurmak amacıyla kurulduğunu söyledi.

Havacılık konusundaki ihtiyaçların karşılanmasında THK ile iş birliğinin önemine değinen Şahin, "Savunma sanayi ve havacılık alanında yapacağımız birçok konunun gerçek sonuçlara ulaşması noktasında bu iş birliği büyük önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

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Adem Şahin Ahmet Bertan Nogaylaroğlu Türk Hava Kurumu

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