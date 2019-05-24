FİNANS

THK'de duygulandıran buluşma

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Henüz 13 yaşındayken yaşını büyüterek 1950'li yıllarda THK Eskişehir İnönü Planör Okulunda eğitim gören, ardından sırasıyla planör, paraşüt ve pilot brövesi alan dünyanın sayılı kadınlarından Madelet Grabbe Başusta, yıllar sonra THK'yi ziyaret etti - Madelet Grabbe Başusta: - "50 yıl sonra THK'ye gelmek beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ben her şeyi THK'ye borçluyum" - THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu: - "Sizin gibi değerli bir uçuş sevdalısını ağırlamaktan son derece mutluyuz. Sizin adınıza THK Müzesi'nde köşe açacağız"

ARİFE YILDIZ ÜNAL/MUHAMMET EMİN HORUZ - Henüz 13 yaşındayken yaşını büyüterek 1950'li yıllarda THK Eskişehir İnönü Planör Okulunda eğitim gören, ardından sırasıyla planör, paraşüt ve pilot brövesi alan dünyanın sayılı kadınlarından Madelet Grabbe Başusta, yıllar sonra THK'yi ziyaret ederken duygusal anlar yaşadı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başusta, uçma sevdasıyla 13 yaşındayken yaşını büyüttü ve 1950'li yıllarda THK Eskişehir İnönü Planör Okuluna girdi. Burada önce planör, ardından paraşüt ve pilot brövesini alan Başusta, eğitmen oldu.

Üç hava aracını da kullanabilen dünyadaki sayılı kadın pilotlardan Başusta, Türkiye adına Paraşüt Milli Takımı'nda yer alarak birçok uluslararası yarışmaya katıldı.

- Paraşüt Kulesi önünde anıları tazelendi

THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gelen Madelet Grabbe Başusta, kurumu ziyaretinin ardından Türkkuşu tesislerine geldi.

Başusta, burada hem annesinin hem de kendisinin atlayış yaptığı Paraşüt Kulesi önünde fotoğraf çektirdi ve anılarını anlattı.

- "Başusta adına müzede köşe açacağız"

Nogaylaroğlu, davetlerini kırmadığı için Başusta'ya teşekkür ederek kendisi için THK Müzesi'nde bir köşe açacaklarını söyledi.

"Sizin gibi değerli uçuş sevdalısını ağırlamaktan son derece mutluyuz." diyen Nogaylaroğlu, Başusta'ya THK'ye kattığı değerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Günün anısına Başusta'ya plaket takdim eden Nogaylaroğlu, kendisini daima minnetle anacaklarını belirtti.

Başusta da otobiyografisinin yer aldığı kitabı imzalayarak Nogaylaroğlu'na armağan etti.

THK Üniversitesi Genel Sekreteri Kudret Erkan ve THK Uçuş Akademisi Genel Müdürü Mehmet Eldem'e de ziyarette bulunan Başusta, kadın uçuş eğitmenleriyle sohbet etti.

Sohbetin ardından piste çıkan Başusta'nın uçuş planı ise hava muhalefetinden dolayı bir başka ziyarete kaldı.

- "Heyecanımı kelimelerle anlatamıyorum"

Madelet Grabbe Başusta, AA muhabirine, 50 yıl sonra THK ve Türkkuşu'nu ziyaret etmesinin kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek "Heyecanımı kelimelerle anlatamıyorum, ölmeden buraları tekrar görmek benim için büyük bir mutluluk." dedi.

Ziyareti sırasında genç pilot adayı öğrencilerle sohbet ettiğini söyleyen Başusta, "50 yıl sonra THK'ye gelmek beni çok heyecanlandırdı. Çünkü ben her şeyi THK'ye borçluyum." diye konuştu.

THK bünyesinde sahip olduğu deneyimlerin iş hayatını kolaylaştırdığına dikkati çeken Başusta, "Bu hayat tecrübesi, bana iş hayatında risk alırken her zaman yol gösterici oldu." ifadesini kullandı.

Korkunç! Her şey bir anda olduKorkunç! Her şey bir anda oldu
Sektörler toplam istihdam endeksi ilk çeyrekte yüzde 8.6 düştüSektörler toplam istihdam endeksi ilk çeyrekte yüzde 8.6 düştü
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Bertan Nogaylaroğlu Madelet Grabbe Başusta THK

En Çok Okunan Haberler

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bugün tek seferde ödenecek

Bugün tek seferde ödenecek

Yürürlükten kaldırdı

Yürürlükten kaldırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SunExpress'in ilk A320 uçağı uçuşunu yaptı

SunExpress'in ilk A320 uçağı uçuşunu yaptı

Sektörler toplam istihdam endeksi ilk çeyrekte yüzde 8.6 düştü

Sektörler toplam istihdam endeksi ilk çeyrekte yüzde 8.6 düştü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA - Piyasa hacmi 240 milyar doların üzerine çıktı

KRİPTOPARA - Piyasa hacmi 240 milyar doların üzerine çıktı

TİAD "iş adamları" tanımını "iş insanları" olarak değiştirdi

TİAD "iş adamları" tanımını "iş insanları" olarak değiştirdi

İhracatçı manyezit fabrikası sahiplerinin ruhsat sorunu

İhracatçı manyezit fabrikası sahiplerinin ruhsat sorunu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.