Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, "THK'nin bir tek çöpünü dahi haramilere, hırsızlara bırakmadık, bırakmayız, bırakmayacaksınız." ifadesini kullandı.

THK'nin 45. Olağan Büyük Genel Kurulu, Ankara Green Park Otel'de başladı.

Atılgan, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı genel kurulun açılışında, dünyada çok az kurumun insan ömründen daha uzun süre yaşayabildiğini belirterek, "Devletleri hesaba katmazsak bu sayı, iki elin parmaklarını geçmez. İşte büyük Türk Hava Kurumu, ömrü insan ömrünü aşmış bu ender kurumlardan biridir." diye konuştu.

THK'nin kurulduğu 1925 yılından bu yana büyük işler yaptığını ifade eden Atılgan, ülkenin dört bir yanına yayılan havacılık tesisleri, üniversite, dünyanın dört bir yanında insanları sevdiklerine kavuşturan pilotlarının bu kapsamda yer aldığını söyledi.

Atılgan, dünya durdukça Türkiye'nin var olacağını, Türkiye var oldukça da THK'nin büyük işler yapmayı sürdüreceğini dile getirerek, THK'nin mücadele sahaları olduğunu bildirdi.

"Bizler burada, ceddimizden teslim aldığımız kutsal emaneti en güzel şekilde koruyup gözeterek çocuklarımıza emanet etmek için varız." diyen Atılgan, dayanışma oldukça umudun diri olacağını, umut oldukça da aşılmayacak hiçbir engelin olmayacağını ifade etti.