THK'nin İHA kursları başlıyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Başkanı Kürşat Atılgan, sivil alanda kullanımı hızla artan insansız hava araçlarına (İHA) ilişkin kursların 16 Temmuz itibarıyla başlayacağını söyledi.

Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından İHA kullanımı kurallarının belirlendiğini hatırlatarak, THK'nin bu kapsamdaki eğitimleri hakkında bilgi verdi.

Kurum bünyesinde uçuş okulları ile THK Üniversitesinin bu konuda yetkili olduğunu anlatan Atılgan, ilk olarak kolluk kuvvetlerine İHA eğitimi verdiklerini ifade etti.

Sivil alanda İHA kullanımının hızla artması üzerine gelen talepler doğrultusunda sivillere de söz konusu eğitimi vereceklerini söyleyen Atılgan, programın 16-22 Temmuz'da gerçekleştirileceğini kaydetti. Atılgan, "Dört bölüme ayrılan eğitimlerde 500 gram-4 kilogram ile 4-25 kilogram ağırlığındaki İHA'ları (İHA 0-1) kullanacak kişilere eğitim vereceğiz. Bu eğitim sonunda SHGM onaylı ticari pilot ve Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) sportif lisansına sahip olacaklar. Bu iki lisansı aynı anda veren tek kurum THK." diye konuştu.