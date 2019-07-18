FİNANS

THK’nin Olağanüstü Genel Kurul çağrısına iptal kararı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 23:12 | Son Güncelleme

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Denetleme Kurulu üyelerinin çağrısıyla yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul işlemlerini tedbiren durdurdu - THK Genel Başkanlığınca görevden el çektirilen Merkez Denetleme Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan Denetleme Kurulu üyelerinin çağrısıyla yapılması planlanan Türk Hava Kurumunun (THK) Olağanüstü Genel Kurul işlemlerini tedbiren durdurdu.

THK'den yapılan yazılı açıklamada, THK Genel Başkanlığının görevden el çektirilen Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve 2 üyenin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı kararı ile çağrısını mahkemeye taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Hava Kurumu bu karara karşı açtığı davada, tüzük hükümleri gereği Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve 2 üyeye 27 Haziran’da görevden el çektirildi ve haklarında soruşturma açıldı. Ancak, Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman, üyeler Muzaffer Başer ve Gökhan Doğan’ın görevden uzaklaştırılmış olmalarına rağmen 1 Temmuz’da Merkez Denetleme Kurulu adına THK Olağanüstü Büyük Genel Kurul toplantısı yapılması yönünde karar aldı."

THK'nin buna ilişkin belgeleri mahkemeye sunduğu ve Olağanüstü Genel Kurul hazırlıklarının iptal edilmesini talep ettiğinin belirtildiği açıklamada, mahkemenin ivedilikle görüştüğü davayı karara bağladığı vurgulandı.

Açıklamada, THK’nin gerekçelerini ve sunduğu belgeleri yerinde bulan mahkemenin, 20-21 Temmuz 2019 ve 27-28 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul hazırlık işlemlerinin tedbiren durdurulmasına karar verdiği bildirildi.

Öte yandan açıklamada, THK Genel Başkanlığının görevden el çektirilen Merkez Denetleme Kurulu üyeleri hakkında yetkileri olmadığı halde Olağanüstü Genel Kurulunu toplantıya çağırma kararı aldıkları ve sahte belge düzenledikleri, yalan beyanda bulunarak noteri yanılttıkları gerekçeleriyle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

PARTNERKosta Rika aşıkları böyle görüntülendiKosta Rika aşıkları böyle görüntülendi
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
TAV Teknoloji Ar-Ge merkezi olduTAV Teknoloji Ar-Ge merkezi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Hava Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı!

Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirleri açıklandı!

Şehir hayatından vazgeçti, bu işe başladı

Şehir hayatından vazgeçti, bu işe başladı

Türkiye'nin önde gelen markalarından 'AVM' şikayeti

Türkiye'nin önde gelen markalarından 'AVM' şikayeti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TAV Teknoloji Ar-Ge merkezi oldu

TAV Teknoloji Ar-Ge merkezi oldu

Çinli yatırımcıların Bursa ilgisi

Çinli yatırımcıların Bursa ilgisi

“Cinsiyet eşitsizliğinde çözüm çeşitlilik çalışmalarından geçiyor”

“Cinsiyet eşitsizliğinde çözüm çeşitlilik çalışmalarından geçiyor”

Bursalı tekstilciler, New York'ta HFPA üyesi ithalatçılarla buluştu

Bursalı tekstilciler, New York'ta HFPA üyesi ithalatçılarla buluştu

Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz

Varank: Filyos'ta 1, 5 milyar dolarlık yatırım, 10 bin istihdam hedefliyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.