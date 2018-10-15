FİNANS

THK'nin yeni yönetiminden Anıtkabir'e ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

THK Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu: - "THK'yi hak ettiği daha yüksek seviyelere taşıyacak, yerli ve milli havacılığın gelişmesine yönelik tüm gayretimizle çalışacağız"

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu; genel yönetim, merkez denetleme ve disiplin kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Nogaylaroğlu, THK'nin hafta sonu gerçekleştirilen 45. Olağan Büyük Genel Kurulu'ndaki seçimle belirlenen yeni yönetimiyle Anıtkabir'e gelerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Nogaylaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Nogaylaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atam, direktifiniz doğrultusunda Türk Tayyare Cemiyeti olarak kurulmuş bulunan eseriniz THK'nin, 45. Olağan Büyük Genel Kurulu sonucunda seçilen yönetim kurulu olarak huzurunuzdayız. Bundan 93 yıl önce dünyada havacılık kavramının fazlaca bilinmediği bir dönemde, aklınız ve yüksek öngörünüz sayesinde istikbalin göklerde olduğuna işaret etmiştiniz. Dünyada havacılık ve uzay gücüyle havacılık endüstrisindeki gelişmeler ne kadar haklı olduğunuzu kanıtlamıştır. Türk milletinin maddi ve manevi desteğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde ve Türk milletinin gözü gibi koruduğu THK olarak eserinize sonsuza kadar sahip çıkacak, kurumu hak ettiği daha yüksek seviyelere taşıyacak, yerli ve milli havacılığın gelişmesine yönelik tüm gayretlerimizle çalışacağız. Ruhun şad olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Bertan Nogaylaroğlu THK'nin Anıtkabir ziyareti

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