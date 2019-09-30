Thomas Cook operasyonu ile 106 bin kişi evine döndü

LONDRA (AA) - İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA), 106 bin Thomas Cook müşterisinin kurtarma operasyonu kapsamında İngiltere’ye geri getirildiğini duyurdu. CAA’dan yapılan açıklamada, dünyaca ünlü İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının hemen ardından İngiliz hükümetinin talebi ile başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında bir hafta içerisinde toplam 106 bin tatilcinin İngiltere’ye geri getirildiği belirtildi. Açıklamada Thomas Cook yolcularının üçte ikisinin evlerine dönüşünün sağlandığı, yolcuların yüzde 94’ünün daha önce belirlenen seyahat tarihlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtildi ve dün 64 uçuşla 14 bin yolcunun İngiltere’ye getirildiği, bugünün sonunda ise toplam 53 uçuşla 8 bin kişinin daha İngiltere'ye dönüşünün sağlanmasının hedeflendiğinin altı çizildi. Açıklamada CAA tarafından yürütülen ve İngiliz hükümeti tarafından finanse edilen kurtarma operasyonunun 6 Ekim tarihine kadar devam etmesinin, toplamda bin uçuşun gerçekleştirilmesini beklendiği kaydedildi.

Yaklaşık 360 bin kişinin tatil rezervasyonlarının ATOL (Hava Seyahat Organizatörleri Lisanslaması) koruması alında olduğu, bu kapsamda tatilcilerin ileriye dönük tatil rezervasyonlarına yönelik geri ödemenin en kısa zamanda yapılmasının amaçlandığına vurgu yapılan açıklamada yaklaşık 100 bin rezervasyonun banka kartları ile yapıldığı, bu rezervasyonların geri ödemelerinin 14 gün içerisinde yapılacağı, diğer yollardan ödemelerin ise daha uzun süreceği kaydedildi. Açıklamada tatil rezervasyonlarını debit banka kartları haricinde farklı metodlarla yapanların geri ödemelerinin yapılması için 7 Ekim tarihinde yeni bir online sistem kurulacağı, müşterilerin bu sistem üzerinde online iade formu doldurmasının gerekeceğine dikkat çekildi. İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada müşterilerin online formları iletmelerinin ardından 60 gün içerisinde geri ödemelerin yapılmasının hedeflendiği belirtildi. - Kurtarma operasyonuna 100 milyon sterlin harcandı Uzun zamandır finansal sorunları ile gündemde olan şirket geçen hafta sonunda kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İngiliz hükümetinden 250 milyon sterlinlik destek istemiş, fakat bu talep hükümet tarafından reddedilmişti.