Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu (4)

'NE OLACAĞINI BİLMEK İSTİYORUZ'

Thomas Cook ile Kemer'e tatile gelen İngiliz turistler endişeli.

İngiliz Sandra Bromberg, "Ne olacağı hakkında bilgimiz yok. Bizim de beklentilerimiz var. Tatil paramızı ödedik. Ne olacağını bilmek istiyoruz, bu bizim en doğal hakkımız. Şimdilik buradayız, bakacağız. Cumartesi günü akşama kadar tatilimiz vardı normalde" dedi.

Eşi ve 2 çocuğuyla tatile gelen İngiliz Clarie Keoch, "Bize herhangi bir bilgi verilmedi o nedenle endişeliyiz. Ne olacağını bilmek istiyoruz. Bize birilerinin, her şeyin iyi olduğunu, dönüşte bir sıkıntı yaşamayacağımızı söylemelerini istiyoruz. Çocuklarımızın okulu açılacak. Ne olacağını bilmek hakkımız" diye konuştu.

'TATİLİMİZİN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Darien Keoch da şunları kaydetti:

"Sabah resepsiyona gittik ancak rehberimizi bulamadık. İki çocuğumuz var, paniklemiş haldeyiz. Ne olacağını bilmiyoruz. Kapıyı kapatıyorlar ama ne olacağını bilmiyoruz. İki, üç defa ulaşmaya çalıştık ama netice alamadık. Şu an tatilimizden memnunuz. Otelle ilgili sıkıntımız yok. Çok misafirperverler ama pazar günü evimize nasıl gideceğimizi de bilmek istiyoruz. Biz otel ödememizi 2 bin 500 pound olarak yaptık. Her şey dahil ödedik. Tek temennimiz otelin bizi dışarı atmaması. Pazara kadar tatilimizin tadını çıkartmak istiyoruz. Otelle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Sabah resepsiyona gittiğimde bilgi almak istedim ama onların da haberleri yoktu. Beklememizi, haber gelir gelmez bilgi vereceklerini söylediler. Seneye kesinlikle yüzde 100 tekrar geleceğiz tatil için. Son 2 yıldır tatil için geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz. Antalya fantastik bir yer."

FOTOĞRAFLI