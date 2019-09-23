"Thomas Cook'tan otellerimizin ve hizmet sağlayıcılarımızın alacağı var"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldemizdeki otellerin ve hizmet sağlayıcılarının, faaliyetlerini durduran Thomas Cook'tan önemli miktarda alacakları bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlıkaya yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en eski tur operatörü konumunda bulunan ve dünyanın her yerine turist taşıyan İngiltere merkezli Thomas Cook şirketi, bugün itibariyle tüm faaliyetlerini durdurduğunu resmen açıkladığını anımsattı.

Dünyanın dört bir yanındaki Thomas Cook müşterilerinin yanı sıra tatillerini satın almış ama henüz tatillerine başlamamış olanlar için İngiliz resmi makamlarının devreye girdiğini bildiren Bağlıkaya, "Bugünden itibaren tatillerini sürdürenlerin evlerine dönüşleri ile tatillerini satın almış olanların tatillerini yapmaları, İngiltere’deki sigorta sistemi sayesinde sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Mevcut sorunun çözümü için tüm güçleri ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bağlıkaya, bu olayın Türk turizm tüketicilerinin güvenceli tatile kavuşmaları için yapılan yasa çalışmasının bir an önce yasalaşmasının önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti.