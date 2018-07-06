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THY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttı

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 15:40 | Son Güncelleme

 TÜRK  Hava Yolları (THY) Stopover projesi kapsamında bir yılda 14 bin transfer yolcu İstanbul’da ücretsiz konaklayarak kentin tarihi yerlerini keşfetme imkanı buldu.

THY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Stopover projesi kapsamında bir yılda 14 bin transfer yolcu İstanbul’da ücretsiz konaklayarak kentin tarihi yerlerini keşfetme imkanı buldu.

THY’nin geçtiğimiz yıl başlattığı ve bağlantı süresi uzun transfer yolcularının hizmetine sunduğu Stopover ücretsiz konaklama hizmeti yolcu deneyimini büyük ilgi görüyor. THY, 2017 yılının Mart ayında pilot bölge olarak belirlenen Pakistan’da başlattığı ve Haziran ayında Rusya ile kapsamını genişlettiği Stopover konaklama hizmeti İstanbul’u transfer merkezi olarak kullanan yolculardan beğeni topladı. Yolculardan gelen talep üzerine kapsamı genişletilen uygulamayı ilk 6 ayda 11 farklı ülkeden 4 bin yolcu tercih etti. Birinci yılın sonunda ise 18 farklı ülkeden 14 bin yolcu seyahatleri sırasında İstanbul’u hiçbir ek ücret ödemeden keşfetme fırsatı buldu. Stopover konaklama hizmetini tercih ederek İstanbul’da konaklayan yolcuların yüzde 62’si Türk Hava Yolları ile ilk kez seyahat etti. Uygulamayı Pakistan, Rusya ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelen yolcular tercih etti.

ÜCRETSİZ OTEL HİZMETİ VE İSTANBUL TURU

Geçtiğimiz yıl Türk Hava Yolları tarafından faaliyete geçirilen Stopover uygulaması kapsamında Türk Hava Yolları ile aktarmalı olarak seyahat eden, bağlantı süresi 20 saatten fazla, Stopover yolcuları bilet alımı akabinde düzenlenecek otel çeki ile İstanbul’un Sultanahmet ve Taksim bölgesinde ekonomi sınıfı için 4 yıldızlı otelde 1 gece, business sınıfı için 5 yıldızlı otelde 2 gece ücretsiz konaklayarak İstanbul’da daha fazla keyifli vakit geçirme imkanına sahip olabiliyorlar. Bu proje ile İstanbul’un eşsiz güzelliklerinin keşfedilmesi ve küresel aktarma merkezi olması için Türkiye turizmine katkı sağlamak ve Türk Hava Yolları’nın transfer yolcu sayısını artırmak hedefleniyor.

10 ÜLKEYE DAHA BU HİZMETİ SUNACAĞIZ

Proje hakkında bilgi veren THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Bir yıl önce başlattığımız uygulamamız ile yolcularımıza, Türk misafirperverliğini ve İstanbul'un eşsiz güzelliklerini tecrübe etme fırsatı sunuyoruz. İki ülke ile başlamıştık, bugün bu hizmetimizin kapsamını 19 ülkeye çıkardık. Bir yıl boyunca yolcularımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler bizi çok mutlu etti. Gelen talepler üzerine 2018 yılının üçüncü çeyreğinde aralarında Çin ve Hindistan’ın da bulunduğu 10 ülkeye daha bu hizmetimizi sunacağız. 122 ülkeye uçuyoruz, projemizin önü çok açık " dedi.

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THY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttıTHY, 14 bin transfer yolcuya İstanbul’u tanıttı

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