THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Nisan (DHA)- Türk Hava Yolları(THY), bu yılın ilk üç ayında 16,75 milyon yolcu taşıdı. En büyük yolcu artışı ise Orta ve Güney Amerika uçuşlarında yaşandı.THY, Latinlerin Türkiye'ye ilgisi nedeniyle bu bölgeye yapılan uçuşlar da yüzde 19,9 artışla 108 bin yolcuya ulaştı. THY'nin Orta Doğu hattında ise yüzde 9,6 artışla 1 milyon 459 bin yolcu taşıması da dikkat çekti.

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) Mart ve ilk üç aylık yolcu verilerini açıkladı. THY'nin Ocak-Mart döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yüzde 0,1 azaldı. THY, bu dönem 16,75 milyon yolcu taşıdı.Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 4,7'lik bir azalış, dış hatlarda yüzde 3,9'lik bir artış kaydedildi.THY'nin dıştan dışa transfer yolcu sayısında Ocak- Mart 2018 dönemine kıyasla yüzde 4,3 artış gerçekleşti.

TRANSİT YOLCU SAYISI ARTTI

İç hatlarda 7 milyon 303 bin yolcu taşıyan Türk Hava Yolları'nın transit yolcu sayısı ise 5 milyon 456 bine yükseldi. Yolcu doluluk oranı ise 0,4 puanlık azalma ile yüzde 80,1 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Mart 2018 döneminde 41,72 milyar, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 2,2 artarak 42,65 milyar oldu. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 4,7 azalırken, dış hat uçuşlarda yüzde 3,3 arttı. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2018 döneminde 314 bin 372 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 15,6 artışla 363 bin 297 tona yükseldi.THY'nin geçtiğimiz Mart ayında ise yolcu sayısı yüzde 1,1 azalarak 5,89 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 5,7 azalırken, dış hatlarda ise yüzde 2,6 arttı.