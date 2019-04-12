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THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı

FİNANS HABERLERİ  | 12.04.2019 15:19 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY), bu yılın ilk üç ayında 16,75 milyon yolcu taşıdı.

THY 3 ayda 16,75 milyon yolcu taşıdı, en büyük artış Orta Doğu uçuşlarında yaşandı

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Nisan (DHA)- Türk Hava Yolları(THY), bu yılın ilk üç ayında 16,75 milyon yolcu taşıdı. En büyük yolcu artışı ise Orta ve Güney Amerika uçuşlarında yaşandı.THY, Latinlerin Türkiye'ye ilgisi nedeniyle bu bölgeye yapılan uçuşlar da yüzde 19,9 artışla 108 bin yolcuya ulaştı. THY'nin Orta Doğu hattında ise yüzde 9,6 artışla 1 milyon 459 bin yolcu taşıması da dikkat çekti.

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) Mart ve ilk üç aylık yolcu verilerini açıkladı. THY'nin Ocak-Mart döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yüzde 0,1 azaldı. THY, bu dönem 16,75 milyon yolcu taşıdı.Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 4,7'lik bir azalış, dış hatlarda yüzde 3,9'lik bir artış kaydedildi.THY'nin dıştan dışa transfer yolcu sayısında Ocak- Mart 2018 dönemine kıyasla yüzde 4,3 artış gerçekleşti.

TRANSİT YOLCU SAYISI ARTTI

İç hatlarda 7 milyon 303 bin yolcu taşıyan Türk Hava Yolları'nın transit yolcu sayısı ise 5 milyon 456 bine yükseldi. Yolcu doluluk oranı ise 0,4 puanlık azalma ile yüzde 80,1 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Mart 2018 döneminde 41,72 milyar, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 2,2 artarak 42,65 milyar oldu. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 4,7 azalırken, dış hat uçuşlarda yüzde 3,3 arttı. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Mart 2018 döneminde 314 bin 372 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 15,6 artışla 363 bin 297 tona yükseldi.THY'nin geçtiğimiz Mart ayında ise yolcu sayısı yüzde 1,1 azalarak 5,89 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 5,7 azalırken, dış hatlarda ise yüzde 2,6 arttı.

LATİNLERİN TÜRKİYE İLGİSİ THY UÇUŞLARINA DA YANSIDI

Türk Hava Yolları'nın Orta ve Güney Amerika uçuşlarında yüzde 85,2 doluluk oranlarına ulaştı. İlk üç ayda geçtiğimiz yıl da olduğu gibi artış trendi tüm hızıyla devam etti.THY, Latinlerin Türkiye'ye ilgisi nedeniyle bu bölgeye yapılan uçuşlar da yüzde 19,9 artışla 108 bin yolcu taşıdı. THY'nin Orta Doğu hattında yüzde 9,6 artışla 1 milyon 459 bin yolcu taşıması da dikkat çekti.

OCAK-MART DÖNEMİNDE YOLCU SAYISI, ARTIŞ VE DOLULUK ORANLARI

Orta Doğu: 1 milyon 459 bin 31-yüzde 9,6 artış-(yüzde 69,9 doluluk)

Avrupa:4 milyon 949 bin 822-yüzde 5,2 artış-(yüzde 75,1 doluluk)

Uzak Doğu:1 milyon 374 bin 956-yüzde 4,3 artış-(yüzde 85,4 doluluk)

Kuzey Amerika:517 bin 182-yüzde 0,4 azaldı-(yüzde 87,1 doluluk)

Afrika:837 bin 420-yüzde 0,3 artış-(yüzde 75,2 doluluk)

Orta ve Güney Amerika:108 bin 356-yüzde 19,9-(yüzde 85,2 doluluk)

İç hatlar:7 milyon 303 bin 414-yüzde 4,5 azaldı- (yüzde 85,7)

Toplam:16 milyon 550 bin 181(tarifeli ve ilave seferleri kapsıyor.Hac ve özel kira seferleri hariç)(Fotoğraflı)

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