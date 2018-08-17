FİNANS

THY 4 günde 1 milyon yolcu taşıyacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 10:37 | Son Güncelleme

Gökhan ARTAN  İstanbul DHA- Kurban Bayramı tatiline çıkanlar havayolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü.

Gökhan ARTAN İstanbul DHA- Kurban Bayramı tatiline çıkanlar havayolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul’un bugün tarihi bir rekor kıracağını Arife gününe kadar 4 gün içinde bir milyona yakın yolcu taşıyacaklarını söyledi.

Kurban bayramı tatiline çıkanlar sınır kapılarında yoğunluğa yol açarken tatilciler havayolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü. Özellikle tatile çıkanlara gurbetçilerin Türkiye’ye gelişleri ile hac kafilelerin gidişlerinin eklenmesi havayolu şirketlerine talepleri daha da artırdı. Havayolu şirketleri de yoğun yolcu taleplerine yetişebilmek adına ek seferler koydu. Tatil beldelerine yer bulmak zorlaştı. Bazı seferlerde ise yer kalmadı. Pegasus Havayolları, yurt içinde 108 ve KKTC’ye 20 olmak üzere toplam 128 ek sefer düzenleyecek. Türk Hava Yolları da 150’si yurt içi olmak üzere toplam 164 ek sefer yapacak. Tatilcilerin en çok ilgi gösterdikleri yerler ise Antalya, Bodrum, Dalaman, Trabzon, Adana KKTC, Beyrut oldu.

“İSTANBUL BUGÜN TARİHİ REKOR KIRIYOR”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bayram bereketi ve yoğunluğu başladı. Arife gününe kadar 4 gün içinde 6 bin 95 sefer yapıp bir milyona yakın yolcu taşıyacağız. İstanbul bugün tarihi rekor kırıyor. Yüzde 96 doluluk ile 100 bine yakın yolcumuza THY olarak hizmet veriyoruz. Bayramın hoşgörüsü ile hayırlı yolculuklar dilerim” dedi.

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