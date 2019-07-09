FİNANS

THY 6 ayda 35,1 milyon yolcu taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 14:35 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY) 6 ayda 35,1 milyon yolcu taşıdığını açıkladı.  Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) Haziran ve Ocak-Haziran dönemine ilişkin trafik sonuçlarını bildirdi.Buna göre THY'nin Ocak-Haziran 2018 döneminde 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 1,7'lik azalışla 35,1 milyon olarak gerçekleşti.Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 5,8'lik bir azalış, dış hatlarda yüzde 1,6'lık bir artış kaydedildi. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında ise yüzde 2,1 artış gerçekleşti.

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Temmuz (DHA)-Türk Hava Yolları(THY) 6 ayda 35,1 milyon yolcu taşıdığını açıkladı.

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) Haziran ve Ocak-Haziran dönemine ilişkin trafik sonuçlarını bildirdi.Buna göre THY'nin Ocak-Haziran 2018 döneminde 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 1,7'lik azalışla 35,1 milyon olarak gerçekleşti.Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 5,8'lik bir azalış, dış hatlarda yüzde 1,6'lık bir artış kaydedildi. Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısında ise yüzde 2,1 artış gerçekleşti. Transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında Ocak-Haziran 2018 dönemine kıyasla yüzde 1,1'lik artış gerçekleşti, Yolcu doluluk oranı 0,3 puanlık azalma ile yüzde 80,1 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak - Haziran 2018 döneminde 88,1 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 0,7 artarak 88,8 milyar olarak gerçekleşti. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 5,9 azalırken, dış hat uçuşlarda yüzde 1,8 arttı.

Haziran ayında yolcu sayısı arttı

Türk Hava Yolları'nın Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak-Haziran 2018 döneminde 70,9 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 0,4 artarak 71,1 milyar oldu. ÜYK iç hat uçuşlarda yüzde 4,5 azalırken, dış hat uçuşlarda ise yüzde 1,2 oranında arttı. Yolcu uçakları Konma Sayısı, Ocak-Haziran 2018 döneminde 239 bin 361 iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 1,8'lik azalışla 235 bin 20 olarak gerçekleşti. Taşınan Kargo-Posta, Ocak-Haziran 2018 döneminde 662 bin 133 ton iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 8,8'lik artışla 720 bin 244 tona yükseldi. 2018 Haziran ayı sonunda uçak sayısı 326 iken 2019 Haziran ayı sonunda 338 olmuştur. THY'nin Haziran 2018 döneminde 6,4 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 3,2'lik artışla 6,6 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 1,3, dış hatlarda ise yüzde 4,6 arttı.

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