THY Afrika’ya bağlayınca Türk müteahhitlerinin projeleri 84 kat arttı

Sinem ERYILMAZ-Gökhan ARTAN-Faruk KAHRAMAN / İSTANBUL,(DHA) - Türk müteahhitlerinin Afrika’da üstlendiği projelerin toplamı 2002 yılına göre 84 kat artarak 64 milyar doları aşarken bu artışın en başta gelen nedenlerinden biri de THY’nin Afrika’da 35 ülkede 53 kente uçması oldu. THY’nin en fazla yolcu artışının olduğu kıtada 8 noktaya daha uçacak olması da kıtada iş yapan Türk iş insan sayısını katlayacak. Güney Afrika Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu DEİK Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, “THY bizi bütün Afrika ülkelerine bağlıyor.Afrika’da Türk malları çok seviliyor” dedi. Türk Hava Yolları Afrika’da 35 ülkede 53 kente uçuyor. THY yakın bir zamanda Afrika kıtasında 8 noktaya daha uçuşlara başlayacak. THY’nin 11 ayda Afrika kıtasında yaptığı uçuşlarda doluluk oranı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre de 6 puan artarak yüzde 77,6’ya çıktı. THY’nin en fazla yolcu artışı da Afrika kıtasına uçuşlarda yaşandı.Ocak-Kasım döneminde yüzde 15 artışla yolcu sayısı 3 milyon 224 bin 734’e yükseldi. Bunun dışında THY’nin Afrika kıtasına kargo ve posta taşımacılığı olarak yüzde 27,8 artış ile 108 bin 896’a tona ulaştı.

THY İLE BERABER TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN İŞLERİ DE REKOR DÜZEYDE ARTTI THY ile beraber Afrika da iş yapan Türklerin sayısı da projeleri de uçuşa geçti. Türk müteahhitlerince kıta genelinde 2002 yılında 769 milyon dolar tutarında 15 taahhüt projesi üstlenirken, 2017 yılında kıta çapındaki yatırımları 7 milyar dolara ulaştı. Kıtada üstlenilen müteahhitlik projelerinin toplamı 2002 yılına göre 84 kat artarak 64 milyar doları da aştı. Türk işadamlarının Afrika’daki en büyük destekçileri olan Ticaret Müşavirlikleri de 2002 yılında kıtanın sadece 4 ülkesinde bulunurken, 2017 yılı itibariyle bu rakam 26’ya yükseldi. Bu kapsamda İstinye Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve işletmecilik Bölümü tarafından düzenlenen 'Potansiyel Kıta Afrika'adlı konferansta konuşanGüney Afrika Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosu DEİK Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın, 2005 yılına kadar ilişkilerin Kuzey Afrika ile sınırlı olduğuna vurgu yaparak, bu sürecin müteahhitlik sektörü ile ivme kazandığını belirtti.

"THY BİZİ AFRİKA ÜLKELERİNE BAĞLIYOR" Bugün birçok Türk sanayicisinin Afrika’da iş yaptığını dile getiren Taşkın, “Buna iki faktör çok yardımcı oluyor. Bunlardan bir tanesi büyükelçiliklerimiz. 2002 yılında 9 tane olan büyükelçiliğimiz bugün 43'ü geçti. Büyükelçiliklerimizin, siyasi ve ticari ilişkileri var.İkincisi de Türk Hava Yolları. Gelecek hafta Zambiya'ya da destinasyonları arasına ekleyecek. THY, bizi bütün Afrika ülkelerine bağlıyor. Bundan sonra ihtiyacımız olan şey bankacılık sistemimiz. Bankacılık sisteminin de olması lazım ki yaptığımız işlerde paralarımızı başka ülke üzerinden almayıp onlara fazla komisyon ödemeyelim" dedi. "AFRİKA’DA TÜRK MALLARI İMAJI ÇOK İYİ " Türkiye'nin bölgede siyasi ilişkilerini geliştirerek ikili ticari anlaşmalarına daha da ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizen Taşkın şunları söyledi: "Karşımızda büyük bir potansiyel var Türk malları çok seviliyor. Bu sene dünya genelinde 170 milyar dolar bir ihracata ulaştık. Bunun yüzde 50'sini Avrupa'ya yapıyoruz. Afrika'daki imajımız ‘Avrupa kalitesinde, Uzakdoğu fiyatıyla’ şeklinde. Türk malları için bu, para ile bulunamayacak bir imaj. Bunun için ileriye dönük çok büyük potansiyeller görüyoruz. Bunun için Afrika'yı her gün tanıtmaya çalışıyoruz. Televizyon haberlerindeki Afrika imajını silip, insanların oraya giderek doğru insanları bulup beraberce ticaret, yatırım yapmalarını, oradan mal almalarını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.