THY bayram tatili boyunca 15 bin 48 uçuşta 2 milyon 340 bin yolcuyu taşıdı

Anıl UÇAN-İSTANBUL,(DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) da 17 Ağustos-26 Ağustos tarihlerini kapsayan 10 günde 15 bin 48 uçuşta 2 milyon 340 bin yolcuyu ağırladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün soysal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi.
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