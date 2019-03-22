THY benzeri görülmemiş dev taşınmaya hazır

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 5 Nisan'da saat 03.00'te başlayacak ve 45 saat sürecek İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecine hazır. THY, Türk havacılık tarihindeki büyük değişim için gün sayıyor. Bayrak taşıyıcı şirketin, tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'na doğru büyük taşınması 5 Nisan Cuma gecesi saat 03.00'da başlayacak. Küresel havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş taşınma operasyonu toplamda 45 saat sürecek ve 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23.59'da tamamlanacak. "Büyük Göç"ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02.00 ile 14.00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak. THY, 45 saat boyunca tam 33 futbol sahasını kaplayacak büyüklükte ekipman taşıyacak. Şirket, büyük göç sonrası Türk havacılığını tüm uçuşlarıyla İstanbul Havalimanı’nda aydınlattığı bir sabaha uyanacak. - Veda uçuşu Singapur'a, ilk uçuş Ankara'ya

Türkiye'nin ve THY'nin küresel havacılıktaki yükselişine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı'ndan yolcu taşıyacak son uçak Atatürk Havalimanı–Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Taşınma sonrası operasyonlar 6 Nisan günü saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak. Büyük göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'nda THY'nin ilk tarifeli seferi Ankara'ya gerçekleşmiş, Ankara Esenboğa Havalimanı'na 31 Ekim'de inen uçak su takıyla karşılanmıştı. THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli yurt dışı seferi ise "TK 978" sefer sayılı uçağıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılmıştı. İkinci yurt dışı seyahati ise 8 Kasım'a Bakü'ye yapılmıştı. - 47 bin tondan fazla yük taşınacak Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında malzeme götürülecek. 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar, 10 bin parçadan fazla malzemenin oluşturduğu bu yük, 5 bin tır hacminde malzemeye eş değer.

Bu yükü taşıyacak tırların 45 saatte kat edeceği mesafe ise 400 bin kilometre olarak hesaplandı. Tırlar, dünyanın çevresini 10 kez dönmeye eş değer bir yol kat edecek. Bu büyük operasyonda bin 800'den fazla çalışan görev alacak. İlk etap açılışı sonrası bayrak taşıyıcının tarifeli ek seferler gerçekleştirdiği İstanbul Havalimanı "ISL" kodu ile temsil ediliyordu. Büyük taşınma sonrası IATA kodları değişimi gerçekleşecek ve 6 Nisan günü 03.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodu İstanbul Havalimanı'na verilecek. Kargo ve VIP yolcu uçuşlarının gerçekleşeceği Atatürk Havalimanı ise "ISL" kodunu alacak. - 4 ayda İstanbul Havalimanı'ndan 302 bin 215 kişi uçtu Öte yandan, ilk tarifeli seferin 31 Ekim'de yapıldığı İstanbul Havalimanı'nı, 4 ayı aşkın sürede, 4 Mart'a kadar kadar 302 bin 215 kişi kullandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 406 sefer ile 302 bin 215 yolcumuzu ağırladık. 10 dış hat, 13 iç hat seferlerimiz ile İstanbul Havalimanı'ndan hem uçun hem büyük projeyi görün." ifadelerini kullanmıştı.

Yılın ilk iki ayında ise İstanbul'daki havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 216 bin 490 artarak, 15 milyon 285 bin 517'ye yükseldi. - İstanbul Havalimanı "dünyayı" uçuracak İlk fazı 29 Ekim'de hizmete açılan İstanbul Havalimanı, 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşım imkanı sağlayacak. Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Havalimanı'nın, yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk fazı, Cumhuriyetin 95. yıldönümü olan dün hizmete girdi. Eski maden ocağı çukurlarıyla dolu bölgede yürütülen rehabilitasyon çalışmalarının ardından yapılan İstanbul Havalimanı, toplam 76,5 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösterecek. İlk etabı yıllık 90 milyon yolcuya hizmet edecek olan havalimanı, tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak. İstanbul Havalimanı, sağlayacağı imkanlarla dünyaya adeta köprü olacak. Yeni havalimanı, 250'si dış hatlar olmak üzere 300'den fazla uçuş noktasıyla dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri haline gelecek. Dünya nüfusunun üçte biri, havalimanını kullanarak dünyanın her yerine ulaşabilecek. İstanbul Havalimanı'nın hizmete giren terminalinde, 100 bin metrekarelik ticari alan, 40 bin araçlık otopark, çocuk oyun alanları, sergi salonları, konferans odaları, 451 odalı otel, ibadethaneler, sağlık merkezi gibi sosyal alanlar bulunuyor. Ayrıca, dünyanın en büyük CİP salonlarından biri de bu havalimanında inşa edildi.

Toplam 10 milyar 247 milyon avro yatırım maliyetiyle Cumhuriyet tarihinin bir defada yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olma özelliğini taşıyan havalimanı, yap-işlet-devret yöntemiyle gerçekleştirildi. Görevli şirket, 25 yıllık işletme süresi karşılığında devlete 22 milyar 152 milyon avro kira ödeyecek. Kıtaların birleştiği, doğu ile batının, güney ile kuzeyin kesiştiği İstanbul'da inşa edilen havalimanı, sadece Türkiye için değil, dünya sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı bir proje olacak.

İstanbul'dan 3 saatlik uçuşla 41 ülkeye, 5 saatlik uçuşla 66 ülkeye ulaşılabiliyor. Bu sebeple İstanbul Havalimanı, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline gelecek. - İlk 2 ayda THY'nin yolcu sayısı 11 milyona yaklaştı THY'nin yılın ilk iki ayındaki toplam yolcu sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 10,85 milyona ulaştı. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 4,2 azalış, dış hatlarda yüzde 4,5'lik bir artış yaşandı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6,3, dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında yüzde 2,1 artış oldu.