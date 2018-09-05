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THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY) çalışanları arasında yaptığı ve geçen yıl başlatılan Bireysel Öneri Sistemi’nin 2018 ilk çeyrek dönem birincileri töreninde 152 proje ödüle layık görüldü.

THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Hava Yolları (THY) çalışanları arasında yaptığı ve geçen yıl başlatılan Bireysel Öneri Sistemi’nin 2018 ilk çeyrek dönem birincileri töreninde 152 proje ödüle layık görüldü.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’nin 2017 yılında hayata geçirdiği sistem, personelin yenilikçi fikirleriyle kuruma katkı sağlamasını amaçlıyor. Genel Müdür Bilal Ekşi ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen dönem birincilerinin duyurulduğu törende personele ödül verildi. Bu arada THY, Bireysel Öneri Sistemi projesi kapsamında 152’si 2018’in ilk iki çeyrek dönemine ait olmak üzere 538 projeyi ödüllendirildi. Bireysel Öneri Sistemi’ne bugüne kadar 14 binden fazla öneri girişi yapıldı. Türk Hava Yolları çalışanlarının kuruma katkı sağlayacak projelerini Bireysel Öneri Sistemi’ne yüklemelerinin ardından yöneticilerin oylarıyla ilerleyen süreçte seçilen öneriler hayata geçiriliyor.

SİZİNLE DAHA GÜÇLÜYÜZ

Bireysel Öneri Sistemi ödül töreninde konuşma yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi,” Türk Hava Yolları olarak ülkemizin en değerli markasıyız. Türkiye’nin en büyük ailelerinden biriyiz. Ülkemizin sağlam adımlarla 2023’e ve 2071’e ilerleyişine katkıda bulunduğumuz için gururluyuz. Bugüne kadar 14 binin üzerinde proje girişi yapıldı. Hayata geçen öneriler, 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndaki gücümüzü daha da artıracak. Dünyanın en çok ülkesine uçarken sizinle çok daha güçlüyüz”dedi.

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THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyorTHY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor

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