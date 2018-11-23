THY Fransa'da 50. yılını kutladı

PARİS (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), Fransa'da faaliyetlerine başlamasının 50. yıl dönümü başkent Paris'te düzenlenen programla kutlandı.

Paris'te THY Paris Müdürü Hikmet Mesut Türkseven'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kutlama programına, THY Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Olmuştur ve Ömer Faruk Sönmez, THY Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Vekili Ogün Şanlıer, THY Satış Başkanı Harun Baştürk, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Birleşmiş Milletler Eğitim, Türkiye'nin Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdem Başçı, çok sayıda Fransız ve Türk iş adamı katıldı.

THY Genel Müdür Yardımcısı Olmuştur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin Fransa'ya ilk kez 1968'de uçtuğunu hatırlatarak 50 yılda her gün İstanbul-Paris arası 7 uçuş gerçekleştirme ve geçen yıl itibariyle Paris-Ankara seferlerine başlama noktasına geldiklerini belirtti.