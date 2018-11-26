FİNANS

THY gelecek yıl 2 bin 600 personel alacak

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 11:04 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: - "THY'nin filosunu genişletmesine bağlı olarak gelecek yıl yaklaşık bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapılacak" - "Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim" - "İstanbul Havalimanı'nda daha fazla büyürsek, daha fazla personel ihtiyacımız olacak"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin filosunu genişletmesine bağlı olarak gelecek yıl bin pilot, bin 600 kabin memuru alınacağını bildirdi.

Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY'nin, büyümesine bağlı olarak her sene kokpite ve diğer birimlere personel alımı yaptığını söyledi.

THY'ye 2019'da 41 yeni uçak geleceğini ve bazı uçakların filodan çıkacağını ifade eden Ekşi, filonun genişlemesine bağlı olarak gelecek yıl bin pilot, bin 600 kabin memuru alımı yapılacağını bildirdi. Ekşi, "Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun. Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim." dedi.

THY'nin büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Ekşi, şöyle devam etti:

"Bize hizmet veren firmalar da özellikle İstanbul Havalimanı'nın mekansal büyüklüğüne bağlı olarak daha fazla eleman alıyorlar. İstanbul Havalimanı tüm fazlarıyla tamamlandığında 250 bine yakın personel çalışacak. Biz de doğal büyümemize bağlı olarak eleman alıyoruz. İstanbul Havalimanı'nda daha fazla büyürsek ki en büyük hedefimiz bu, daha fazla personele ihtiyacımız olacak."

İstanbul Havalimanı'nın Türk sivil havacılığını "uçuracağını" dile getiren Ekşi, Türkiye'ye yapacağı katkılar nedeniyle herkesin yeni havalimanıyla gurur duyması gerektiğini anlattı.
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- "Ankara ikinci hub, Antalya turizm 'hub'ı olacak"

THY'nin Ankara'dan yurt dışında Roma, Londra, Bağdat ve Bakü'ye sefer yapması için bazı izinlerin alındığını, bazı izinler için de çalışmaların devam ettiğini belirten Ekşi, başkenti doğrudan yurt dışına bağlamak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ekşi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY arasında imzalanan protokol kapsamında Avrupa'dan Antalya'ya direkt sefer yapılması için strateji belirlediklerine işaret ederek, buradaki amacın, turist sayısının artırılmasının yanı sıra ülkeye daha çok para bırakacak turist gelmesi olduğunu söyledi.

İstanbul'un ana "hub" olmaya devam edeceğine dikkati çeken Ekşi, "Ankara ikinci hub olarak ortaya çıkarken, Antalya da turizm 'hub'ı olacak." diye konuştu.

Ekşi, söz konusu kentlere sefer sayılarının belli bir doygunluğa ulaşılmasının ardından artacağını vurgulayarak, bu sürenin de birkaç yıl içinde gerçekleşmesini beklediklerini bildirdi.

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