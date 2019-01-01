THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 2018 THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 1 Ocak (DHA)-Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2018 yılının THY tarihine altın bir yıl olarak yazıldığını belirterek, "Bu yıl en önemli hedefimiz ise yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınmak. Yükselişimizi artık yeni evimizde sürdüreceğiz.THY’nin önü artık çok daha açık" dedi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirket çalışanlarına sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile seslendi. Türk Hava Yolları tarihine 2018 yılının altın bir yıl olarak yazıldığını dile getiren Ekşi, "Rekorlar kırdığımız bir seneyi daha geride bıraktık. Bu başarı, bu gurur hepimizin. 2019 yılı, bizi daha büyük başarılar için beklemekte. Daha yapacak çok işimiz var. Her yeni yıl hedeflerimizi daha da yükseklerden seçiyoruz. Bu yıl en önemli hedefimiz ise yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınmak. Yükselişimizi artık yeni evimizde sürdüreceğiz. Türk sivil havacılığının gelişimi için hep birlikte çok çalışmalıyız. THY’nin önü artık çok daha açık" dedi.

"2018 yılında 1000 pilot ailemize katıldı"