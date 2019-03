THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: İstanbul'da 6 Nisan'dan itibaren bütün seferler yeni havalimanından yapılacak

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Nisan tarihinden itibaren İstanbul'daki bütün seferleri yeni havalimanından yapacaklarını açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Türkiye'nin Gelişen Yüzü, THY' konferansına katıldı. 2003 yılına kadar THY'nin iç hatlarda tek tabanca olduğunu ifade eden Ekşi, "Diğer oyuncular da devreye girdiler. 65 uçağımız vardı. Şu anda dünyada en çok bilinen havayolu, en çok ülkeye uçan ve sürekli müşteri memnuniyeti açısından birinciliğe ulaşan bir havayolu unvanını elde ettik. Bu, 2003 yılında başladı" dedi.

'SADECE 2016'DA ZARAR ETTİK'

THY'nin, 2003 yılına kadar zarar eden bir havayolu olduğunu ifade eden Ekşi, "2003 yılından 2018 yılının sonuna kadar bir yıl hariç sürekli kâr eden bir Türk Hava Yolları var. Zarar ettiği yıl ise 15 Temmuz darbesi yılı. O yıl Türkiye'nin üzerine bir kumpas kurulmuştu. Türk Hava Yolları sadece 2016 yılında zarar etti. Onun dışında diğer yıllarda kâr eden bir hava yolu oldu" diye konuştu.

'EN ÇOK ÜLKEYE UÇAN HAVAYOLUYUZ'

Türk Hava Yolları'nın dünyada en çok ülkeye uçan havayolu unvanına sahip olduğunu vurgulayan Ekşi, şunları dedi:

"Büyükelçiliklerimizin olmadığı yerlerde bile Türk Hava Yolları'nın seferleri var. Afrika'da 34 ülkeye uçuyoruz. Biz Afrika'yı İstanbul üzerinden dünyanın diğer bütün ülkelerine bağlıyoruz. Somali'ye bizden başka uçan uluslararası bir havayolu yok. Şimdi Katar başlayacak. Biz Somali'yi dünyanın 124 ülkesine bağlıyoruz. Her koyduğumuz seferden Türkiye'nin turizmine ilave katkıda bulunuyoruz. Biz Türk Hava Yolları olarak sadece yolcu taşımıyoruz. Aynı zamanda kültür, turizm taşıyoruz ve iş insanlarıyla işi geliştiriyoruz. Türk Hava Yolları Türkiye'nin en kuvvetli yumuşak güçlerinden birisidir."

'170 UÇAK DAHA GELECEK'

2017 yılını çok güzel geçirdiklerini ifade eden Genel Müdür Bilal Ekşi, "Yaklaşık 1 milyar dolar kâr, yüzde 10 civarında yolcu sayısında büyüme olmuştu. 2018 yılında çok güzel bir yıl geçirdik. 1 milyar 200 bin dolar civarında kâr ettik. 75,2 milyon yolcu taşıdık. Yolcu sayımızı da yüzde 8- 9 civarında artırdık. Filo sayımızı 330'a çıkardık. 2003 yılında ise 65'ti. Uçak filosu açısından 5 kat büyüyen bir Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Uçak filosunda dünyada 10'uncu büyük havayoluyuz. 2018 yılında ilk defa yeni nesil geniş gövde uçağı sipariş ettik. 220 civarında uçak siparişi vermiştik. Bazıları geldi, 170 tane daha gelecek. Bunlar 2019 yılının Temmuz ayında gelecek. Biz daha uzak noktalara uçabilecek durumdayız. 2018 yılında biz hem yolcumuzu memnun ettik hem de kârlı havayolu unvanımızı sürdürdük. 2019 yılında da başarılı bir yıl olmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada bazı karanlık ellerin Türk Hava Yolları ile ilgili tezviratta bulunduğunu kaydeden Ekşi, "Zarar etti, yok bu olacak diye. Sosyal medya bir bilgi kaynağı değildir. Sosyal medyayı iyi kullanırsanız iyi ama özellikle ben buradan bilgi toplayayım, buradakiler benim bilgi kaynağım olsun derseniz çok doğru olmaz. Çünkü yazanın kimliği belli değil, bilginin hangi kaynaktan aldığı belli değil. Çok fazla algı yönetimine açık bir sosyal medya uygulaması var. Türkiye'nin milli gururu olan markalarımızın sosyal medya kanalıyla karalamalarına müsaade etmemek lazım. Onlara inanmamak lazım. Resmi kanallara itibar etmek lazım" ifadelerini kullandı.

'14 MİLYAR DOLAR GELİRİMİZ VAR'

Turkish Cargo'da şu an 20 uçak olduğunu belirten Bilal Ekşi, "Avrupa'da ikinciyiz. Oldukça geniş bir kargo ağımız var. 80 ülkeye kargo uçaklarımızla gidiyoruz. Diğer 330 noktaya da yolcu uçaklarımızla kargo taşıyoruz. Hedefimiz ise dünyanın ilk ikisine girmek. Bu şekilde gayretlerimiz devam ediyor. Kargo hem Türkiye'nin ihracatına destek açısından önemli hem de dünyadaki uluslararası ticaretin geçiş noktasının Türkiye'nin üzerinden yapma açısından son derece önemli. Bizim 14 milyar dolar civarında bir gelirimiz var. Bunun 1,5 milyar doları kargo işinden oluşuyor" diye konuştu.

'6 NİSAN'DAN SONRA SEFERLER YENİ HAVALİMANINDAN'

İstanbul'daki yeni havalimanının 2 pist ve 5 paralel, 1 de doğu-batı ekseninde olan pisti olduğunu ifade eden Ekşi, "Saatte 74 uçak iniş- kalkış kapasitesinden 200 iniş- kalkış kapasitesine ulaşacak bir havalimanından bahsediyoruz. Havalimanının bu kadar büyük yapılmasının amacı İstanbul'un son derece değerli olan aktarma kabiliyetini taçlandırmak içindir. Bu proje ile birlikte inşallah İstanbul; Avrupa, Asya ve Afrika'nın ana aktarma merkezlerinden bir tanesi haline gelecek. İstanbul Havalimanı ile sadece Türk Hava Yolları değil Türk Sivil Havacılığı da şaha kalkacaktır. 6 Nisan tarihinden itibaren bütün seferlerimiz oradan yapılmaya başlanacaktır. Türkiye hem tarihi geçmişiyle hem insanının DNA'sında bulunan misafirperverliğiyle hem de iş yapabilme gücüne sahip Türk müteşebbis ve çalışanı ile havacılıkta inşallah bugün geldiği rekorları da kırarak çok daha büyük yerlere gelecektir" dedi.

THY'nin 333 uçağı olduğunu kaydeden Genel Müdür Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları 2023 yılında 500 uçak kapasitesine ulaşacak. Dünyada filo sayısı itibarıyla bugün 10'uncu sırada olan Türk Hava Yolları'nı 5'inci sıraya çıkarmayı umut ediyoruz. Bunun ev sahipliğini yapacak olan yer de İstanbul Havalimanı'dır" dedi.