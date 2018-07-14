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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: "THY'nin kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında ortak şirket eylül ayında kurulacak."

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: "THY'nin kargo markası Turkish Cargo ile Çinli ZTO ve Hong Konglu PAL Air arasında ortak şirket eylül ayında kurulacak."


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THY THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

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