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THY Genel Müdürü Ekşi: Büyük göçe hazırız

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Nisan'dan itibaren yeni merkezleri olacak İstanbul Havalimanı'nda taşınma öncesi yaptığı son kontrollerin ardından, “6 Nisan büyük göçe hazırız.

THY Genel Müdürü Ekşi: Büyük göçe hazırız

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Mart (DHA) - Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Nisan'dan itibaren yeni merkezleri olacak İstanbul Havalimanı'nda taşınma öncesi yaptığı son kontrollerin ardından, “6 Nisan büyük göçe hazırız. İstanbul Havalimanı'nda arkadaşlarımız ile birlikte son kontrollerimizi yaptık” dedi.

Atatürk Havalimanı'ndan, 6 Nisan Cumartesi saat 14:00'dan itibaren planlanan tüm uçuşları İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek olan THY'de taşınma için son hazırlıklarını yapılıyor. Taşınma öncesi aralarında dış hatlar Lounge'ın da olduğu İstanbul Havalimanı'nda son kontrolleri yapan Ekşi, çalışmalara tam not verdi ve sosyal medya hesabından, “6 Nisan büyük göçe hazırız. İstanbul Havalimanında arkadaşlarımız ile birlikte son kontrollerimizi yaptık. Açılışa hazır Dış Hat Salonumuzda Türk Çayı köşesinde yorgunluk çayımızı içtik. Havalimanı da çok güzel! THY tesisleri de çok güzel!” açıklamasını yaptı.

Lounge'ın da da çalışmalar son aşamaya geldi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'nda dış hat yolcularının kullanımına tahsis edilecek olan 9 bin 200 metrekare büyüklüğündeki lounge ile ilgili çalışmalar da son aşamaya geldi. THY’nin dış hat lounge'ın da yiyecek içecek noktalarının yanı sıra kütüphane, çocuk oyun odaları ve transit yolcular için yatak odaları da yer alıyor. Lounge büyük taşınma sonrası yolcuların hizmetine açılacak.

Yöresel lezzetler de salon da olacak

Türk mutfağından yöresel lezzetler de özel yolcu salonunda yolcuların beğenisine sunulucak. Dünya mutfağından da yiyeceklerin yer alacağı salon da her türlü damak tadına hitap eden lezzetler bulunacak. Türk gastronomisi için önemli katkı sağlaması beklenen salonda bazı özel köşeler de oluşturuldu. Bu köşelerden biri de Türk çayı için yapılan özel bir köşe oldu. Karadeniz kadınlarının dev boyutlardaki çay toplamasıyla ilgili fotoğraf eşliğinde Türk çayı köşesi oluşturuldu.THY, oluşturulan köşe ile Türk çayını dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Türk çayı köşesinin ilk konuğu olan Ekşi, son ziyaretinde de yolcu ve personelin tüm süreçlerini detaylı inceleyerek yapılan çalışmalara tam not verdi.

Taşınma sırasında 35 saat kapalı olacak

Taşınma sırasında İstanbul Havalimanı'nda 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasında ise İstanbul Havalimanı 5 saat süresince THY yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19:00 ile 00:00 arasında sadece üssü Atatürk Havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek. (Fotoğraflı)

THY Genel Müdürü Ekşi: Büyük göçe hazırızTHY Genel Müdürü Ekşi: Büyük göçe hazırızTHY Genel Müdürü Ekşi: Büyük göçe hazırızTHY Genel Müdürü Ekşi: Büyük göçe hazırız

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