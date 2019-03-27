THY Genel Müdürü Ekşi: Büyük göçe hazırız

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Mart (DHA) - Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 6 Nisan'dan itibaren yeni merkezleri olacak İstanbul Havalimanı'nda taşınma öncesi yaptığı son kontrollerin ardından, “6 Nisan büyük göçe hazırız. İstanbul Havalimanı'nda arkadaşlarımız ile birlikte son kontrollerimizi yaptık” dedi.

Atatürk Havalimanı'ndan, 6 Nisan Cumartesi saat 14:00'dan itibaren planlanan tüm uçuşları İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirecek olan THY'de taşınma için son hazırlıklarını yapılıyor. Taşınma öncesi aralarında dış hatlar Lounge'ın da olduğu İstanbul Havalimanı'nda son kontrolleri yapan Ekşi, çalışmalara tam not verdi ve sosyal medya hesabından, “6 Nisan büyük göçe hazırız. İstanbul Havalimanında arkadaşlarımız ile birlikte son kontrollerimizi yaptık. Açılışa hazır Dış Hat Salonumuzda Türk Çayı köşesinde yorgunluk çayımızı içtik. Havalimanı da çok güzel! THY tesisleri de çok güzel!” açıklamasını yaptı.

Lounge'ın da da çalışmalar son aşamaya geldi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'nda dış hat yolcularının kullanımına tahsis edilecek olan 9 bin 200 metrekare büyüklüğündeki lounge ile ilgili çalışmalar da son aşamaya geldi. THY’nin dış hat lounge'ın da yiyecek içecek noktalarının yanı sıra kütüphane, çocuk oyun odaları ve transit yolcular için yatak odaları da yer alıyor. Lounge büyük taşınma sonrası yolcuların hizmetine açılacak.