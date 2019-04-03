FİNANS

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 18:28 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma öncesi, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV CEO’su Sani Şener’e veda ziyaretinde bulundu.

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

Gökhan Artan / İstanbul, 3 Nisan (DHA)- Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma öncesi, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV CEO’su Sani Şener’e veda ziyaretinde bulundu.

İstanbul Havalimanı ve taşınma konularındaki sohbetin ardından Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, TAV CEO'su Sani Şener’e üzerinde teşekkür notu olan bir plaket ve uçak maketi hediye etti. Görüşme fotoğrafını “Şimdi veda zamanı” başlığı ile sosyal medya hesabından yayınlayan THY Genel Müdürü Ekşi, “Yıllarca Atatürk Havalimanı’nda hizmet veren TAV ailesine ve TAV CEO'su Sani Şener Bey’e, şirketimize ve Türk Havacılığına yaptıkları hizmet için teşekkür ederim.” açıklamasını takipçileri ile paylaştı. TAV CEO’su Sani Şener ise instagram hesabından, takipçilerine "Çok değerli dostum THY Genel Müdürü Bilal Ekşi uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşım. Veda etmeye geldi ve TAV'a çok teşekkür etti.Bu nazik davranışından ötürü kendisine ve THY'ye çok teşekkür ettim bende.Bundan sonra hizmet verdiğimiz diğer 14 havalimanında küresel markamız THY ile çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımında bulundu.(Fotoğraflı)

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