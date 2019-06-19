FİNANS

THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara gecikme bilgilendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Macaristan hava sahasından kaynaklanan gecikmelerden dolayı yolcuları bilgilendirdi.

THY Genel Müdürü Ekşi'den yolculara gecikme bilgilendirmesi

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Haziran (DHA)-Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Macaristan hava sahasından kaynaklanan gecikmelerden dolayı yolcuları bilgilendirdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından Ekşi, "Yaz aylarında maalesef Avrupa ülkeleri hava sahasındaki problemler o sahayı kullanacak seferlerimizde gecikmelere yol açmaktadır. Bugün de Macaristan hava sahasından dolayı bazı seferlere 1 saati bulan kalkış kısıtlamaları verilmiştir. Etkilerini minimize etmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.(Fotoğraflı)

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