THY, HAVELSAN'dan simülatör satın alacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (AO) yönetim kurulu HAVELSAN firmasından toplam 5 adet simülatör satın alınmasına karar verdiğini duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu, HAVELSAN firmasından iki adet B737MAX ve üç adet A320CEO/NEO tipinde olmak üzere toplam 5 adet simülatörün satın alınmasına karar vermiştir. " ifadesi kullanıldı.

