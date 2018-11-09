THY, HAVELSAN'dan simülatör satın alacak

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (AO) yönetim kurulu HAVELSAN firmasından toplam 5 adet simülatör satın alınmasına karar verdiğini duyurdu.
THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu, HAVELSAN firmasından iki adet B737MAX ve üç adet A320CEO/NEO tipinde olmak üzere toplam 5 adet simülatörün satın alınmasına karar vermiştir. " ifadesi kullanıldı.
Altay tankının seri üretim sözleşmesi imzalandı
İzmirli firma Çorum Boğazkale'de dev maden rezervi buldu
20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu
VW, Transporter'ı Ford Otosan fabrikasında üretmeyi hedefliyor
70 yıllık arabayı yeniden canlandırıp eski haline getirdi
Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları
Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!
Dünyanın en büyük fon yöneticisi: Doların hakimiyeti bitecek
BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum