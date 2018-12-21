THY Hindistan'ın 48 noktasına bilet satışı yapabilecek

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Aralık (DHA) - Türk Hava Yolları Hindistan'da Bombay ve Yeni Delhi'ye uçarken, yaptığı yeni bir anlaşma ile, artık 1 milyar 339 milyon nüfuslu ülkenin birçok noktasına bilet satışı yapabilecek.

THY ile Hindistan’ın en büyük iç hat taşıyıcısı olan IndiGo Havayolları arasında uçuş ağlarını genişletmek ve yolcuları için sunulan seyahat olanaklarını geliştirmek amacıyla "Kod Paylaşımı Anlaşması" imzalandı.

Türk Hava Yolları ve IndiGo’nun gerekli tüm yönetim ve mevzuat onaylarının alınmasının ardından etkinlik kazanacak olan ortak uçuş ve karşılıklı iş birliği anlaşması ile iki havayolu şirketi, Türkiye ile Hindistan arasında ve ötesindeki hatlarda seyahat edecek yolculara çok daha esnek seyahat imkânları sağlayacak. İki havayolu şirketi arasındaki bu iş birliğiyle birlikte, Türk Hava Yolları, Hindistan iç hatlarında IndiGo'nun uçtuğu 48 noktaya bilet satışı yapabilecek.

THY yolcuları kesintisiz bağlantı olanağına sahip oldu

IndiGo da, Türk Hava Yolları'nın kapsamlı uçuş ağı üzerinden, sefer düzenlemediği birçok Avrupa noktasına ulaşabilecek.Uluslararası genişleme stratejisinin bir parçası olarak imzaladığı bu ilk kod paylaşımı anlaşması sayesinde IndiGo, Türk Hava Yolları’nın uçtuğu İstanbul ötesindeki 20 sefere kendi “6E” kodunu ekleyerek, bilet satışı yapabilecek. Benzer şekilde Türk Hava Yolları da, IndiGo’nun Hindistan iç hatlarında gerçekleştirdiği seferlerde kendi “TK” kodu ile bilet satışı yapabilecek. Anlaşma ile Türk Hava Yolları-IndiGo kod paylaşımlı ortak seferlerinde seyahat eden yolcular, nihai varış noktalarına kadar check-in yapabilecek ve daha kesintisiz bağlantı olanaklarına sahip olabilecekler.