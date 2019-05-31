THY ile bayram tatilinde 1 milyon 930 bin yolcu uçacak

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Mayıs (DHA)- Türk Hava Yolları(THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ramazan Bayramı tatilinde 930 bini iç hat olmak üzere 1 milyon 930 bin yolcunun THY ile seyahat edeceğini duyurdu.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, twitter hesabından, "Bayram tatilinde sizleri sevdikleriniz ile buluşturmak için 1-9 Haziran' da 129 ek sefer, 1 milyon 930 bin misafir. İç hat misafir 930 bin. 12 bin 624 sefer yapacağız. Bayram gidiş ve dönüşlerde yoğunluk beklenmektedir. Lütfen dikkate alınız. Emniyet ve mutluluk ile" açıklamasını yaptı. (Fotoğraflı)

