THY İsrail pazarında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı

Gökhan ARTAN/İSTANBUL (DHA)-TÜRK Hava Yolları (THY) İsrail pazarında 8 ayda taşıdığı 862 bin yolcu ile tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6.76 İsrail pazarında yolcusu artan ve özellikle transit yolcu sayısı ile dikkat çeken THY, İsrail havayolu şirketlerini de geride bıraktı. İsrail'den en çok yolcuların uçtuğu ülke de Türkiye oldu.

Türk Hava Yolları bu yılın 9 ayında toplam 18 milyon 239 bin transit yolcu taşırken, özellikle 9 ayda İsrail pazarında transit yolcusu da arttı. Türkiye'ye gelen İsrailli turist sayısı 8 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış ile 378 bine yükselirken, Türk Hava Yolları da transit yolcular da dahil İsrail pazarında tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı. İsrail'den en çok uçulan ülke de Türkiye oldu. Türk Hava Yolları 9 ayda İsrail hattında yüzde 6.76 artışla 862 bin yolcu taşımasıyla birçok İsrailli havayolu şirketini ve özellikle son dönemde pazarda yolcusu artan Rus Aeroflot'a da fark attı.Özellikle THY'nin uzun uçuşlarında Tel Aviv çıkışlı transit yolcuları arttı. İsrail pazarında Türk Hava Yolları dışında Pegasus Havayolları da hatırı sayılır yolcu taşıyor.Pegasus Havayolları 9 ayda 426 bin yolcu taşıdı.