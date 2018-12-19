THY İsrail'de ilk kez 11 ayda bir milyonu geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Türk Hava Yolları (THY) İsrail pazarında 11 ayda ilk kez bir milyon yolcuyu geçti. Taşıdığı yolcu sayısıyla İsrail'de "birinci yabancı havayolu şirketi" unvanına sahip olan THY ile Ocak-Kasım döneminde İsrail pazarında 1 milyon 3 bin yolcu uçtu. Pegasus Havayolları ise İsrail pazarında 542 bin 323 yolcu taşıdı.

Atatürk Havalimanı ilk sırada yer aldı

İsrail ile Türkiye arasındaki uçuşlarda ise 11 ayda yolcu trafiği transit geçişler de dahil, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.94 artarak 1 milyon 968 bin 740'e yükseldi. Tel Aviv Ben Gurion ile dünya genelindeki havalimanları olarak yolcu trafikleri sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı 986 bin 833 bin yolcu ile ilk sırada yer aldı. Atatürk Havalimanı dışında, Türkiye'deki havalimanlarından listeye 467 bin 925 yolcu ile Antalya, 432 bin yolcu ile İstanbul Sabiha Gökçen, 47 bin 274 yolcu ile Dalaman Havalimanı girdi.

