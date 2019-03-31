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THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuyu geçti

FİNANS HABERLERİ  | 31.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

 İstanbul Havalimanı'ndan bazı noktalara 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları'nın, gelecek haftadan itibaren yeni merkezi olacak havalimanından toplam 3 bin 214 seferde taşıdığı yolcu 405 bin kişiyi geçti.

THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuyu geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Mart (DHA)- İstanbul Havalimanı'ndan bazı noktalara 31 Ekim 2018 tarihi itibariyle uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları'nın, gelecek haftadan itibaren yeni merkezi olacak havalimanından toplam 3 bin 214 seferde taşıdığı yolcu 405 bin kişiyi geçti.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na tarihi taşınma 5 Nisan saat 03:00'da başlıyor. Büyük göç, 7 Nisan saat 00:00'da son erecek. THY'nin Atatürk Havalimanı'ndan uçuşları 6 Nisan saat 02:00'ye kadar devam edecek. Atatürk Havalimanı'nda ticari yolcu uçuşları da, 6 Nisan 02:00-14:00 saatleri arasında, 12 saat boyunca duracak. Büyük taşınma sonrası,THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuşu 6 Nisan saat 14:00’te gerçekleşecek. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Ekim'de bazı noktalara uçuşlara başladıkları İstanbul Havalimanı'ndan taşıdıkları yolcu sayısını da açıkladı.

"405 bin yolcuyu geçtik"

Ekşi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Zafer Anıtı İstanbul Havalimanı'nda 405 bini geçtik. 6 Nisan'da taşınacağımız İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 3 bin 214 sefer yaptık ve 405 binin üzerinde yolcumuza hizmet verdik. Büyük projeler ile 2023 hedeflerimize ulaşacağız" açıklamasını yaptı. Türk Hava Yolları, büyük taşınma için 5-6 Nisan tarihleri arasında 707 TIR seferi ile 45 saatte yeni merkezine geçecek. 5 bin personelin de çalışacağı THY'nin taşınmasında toplamda 1000 TIR kulanılacak ve 700 operasyonel araç karayolu ile İstanbul Havalimanı'na götürülecek.(Fotoğraflı)

THY İstanbul Havalimanı'nda 405 bin yolcuyu geçti

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