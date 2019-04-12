THY İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu bugün ağırlayacak

Gökhan Artan / İstanbul, 12 Nisan (DHA)- Türk Hava Yolları(THY), tarihi taşınmanın tamamlandığı İstanbul Havalimanı'nda en fazla yolcuyu ve uçağı bugün ağırlayacak. THY, taşınma sonrası sefer sayılarını kademeli olarak artırdığı İstanbul Havalimanı'nda bugünden itibaren tam kapasiteye geçti. THY'nin İstanbul Havalimanı'nda bugün 895 sefer ile 150 binden fazla yolcuya hizmet vereceği öğrenildi. İstanbul Havalimanı'ndan THY ve diğer havayolu şirketlerinin bugün seferlerinin toplamı ise 1151 olacak.(Fotoğraflı)



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