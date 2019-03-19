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THY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, dünyada balon turizminin en önemli merkezlerinden Kapadokya’ya sefer sayılarını artırıyor.

THY Kapadokya'ya günlük sefer sayısını 5’e çıkarıyor

Gökhan Artan / İstanbul, 19 Mart (DHA) - Türk Hava Yolları, dünyada balon turizminin en önemli merkezlerinden Kapadokya’ya sefer sayılarını artırıyor.
Anadolujet’in uçuşları da dahil Nevşehir’e günlük sefer sayısı uçak durumuna bağlı olarak 5’e çıkarılacak.
THY’nin halen günde 2 sefer uçtuğu Nevşehir seferleri İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte yaz tarifesinde 3’e çıkacak.
Anadolujet ise İstanbul Sabiha Gökçen’den her gün uçacak. Nevşehir’e günlük sefer sayısının ise uçak durumuna bağlı olarak 5’e çıkarılması kararı alındı.
Kapadokya Havalimanı’ndan geçen yıl 380 bin yolcu geçiş yaparken, yeni seferlerin başlamasıyla bu sayının 500 bine ulaşması bekleniyor.
“THY turizmin gelişmesini destekleyecek”
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’yi makamında, AK Parti Nevşehir Belediye Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ziyaret etti.
THY Genel Müdürlük binasında gerçekleşen görüşmede Nevşehir uçuşları ve turizmi konuşuldu.Görüşmeyle ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “En önemli turizm çekim merkezlerinden biri olan Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasım Arı, THY Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kendileri ile Nevşehir uçak seferlerini ve turizm potansiyelini konuştuk. THY her zaman ülkemizde turizmin geliştirilmesini destekleyecektir” dedi. (Fotoğraflı)

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