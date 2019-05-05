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THY Kuveyt'te rekora uçtu, yılda 165 bin yolcu taşıyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

Limak, Cengiz Holding gibi Türk şirketleri Kuveyt'te havalimanı da dahil önemli projelere imza atarken, Türk Hava Yolları da ülke pazarında rekor yolcuya ulaştı.

THY Kuveyt'te rekora uçtu, yılda 165 bin yolcu taşıyor

Gökhan Artan / Kuveyt, 5 Mayıs (DHA) Limak, Cengiz Holding gibi Türk şirketleri Kuveyt'te havalimanı da dahil önemli projelere imza atarken, Türk Hava Yolları da ülke pazarında rekor yolcuya ulaştı. THY Kuveyt'te taşıdığı yolcu sayısı yılda ortalama 165 binlere yükseldi. THY, Kuveyt'ten İstanbul dışında, Trabzon, Antalya, İzmir ve Bodrum'a da uçuyor.THY, Türkiye ile Kuveyt arasında sefer sayısını birbiri ardına artırırken bir uçuşunu da Kuveytlilerin yoğun talepleri nedeniyle 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçakla yapmaya başladı.

259'u uluslararası olmak üzere 124 ülkede 308 noktaya uçmasıyla dünyada en fazla ülkeye ve en fazla noktaya uçan havayolu şirketi unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları, Kuveyt'te son yıllarda transit ve Türkiye çıkışlı önemli yolcu potansiyeline kavuştu. Özellikle Türk şiretlerinin de ülke genelinde havalimanı ve altyapı projeleri gibi birbiri ardına önemli çalışmalara imza atması da THY'ye olumlu yansıyarak bu pazarda yolcu rekoru kırmasına yol açtı. THY son dönemde Kuveyt'ten Türkiye'ye uçtuğu noktaları artırırken İstanbul Havalimanı'ndan da bir uçuşunu da yoğun talepler nedeniyle 305 yolcu kahasiteli Airbus 330 tipi geniş gövdeli uçaklarla yapıyor.

YILDA 165 BİN YOLCU TAŞIDI

THY Kuveyt'ten İstanbul Havalimanı, Antalya, İstanbul Sabiha Gökçen, Trabzon, İzmir ve Bodrum'a uçuş yaparken yolcu sayısı ise yılda ortalama 165 binlere çıktı. Edinilen bilgilere göre THY'nin Kuveytlilerin yoğun talepleri nedeniyle İstanbul Kuveyt uçuşlarında Airbus 330 uçak tipi sayısını ikiye çıkaracağı, transit ve Türkiye çıkışlı yolcu sayısının da birbirine eşit olduğu öğrenildi. Özellikle Kuveytliler başta İngiltere olmak üzere Avrupa'ya uçuşlar da THY'yi tercih ediyor. Birçok Kuveytli yolcu İstanbul aktarmalı Avrupa'ya uçuyor.

TÜRK FİRMALAR ÖNEMLİ PROJELER YAPIYOR

Türk firmalar Kuveyt'te önemli projelere imza atıyor. Limak İnşaat, Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminalinin yapımına devam ediyor.4,5 milyar dolarlık ihaleyi kazanan Limak İnşaat, projeyi 2021 yılında teslim edecek.Projenin, Türk müteahhitlerinin ülke dışında aldığı en büyük iş olduğu belirtiliyor. Limak ayrıca ülkede altyapı projelerine de imza attı. Limak dışında Cengiz Holding de Kuveyt'te havalimanında 4 numaralı terminal binası, karayolu ve altyapı projelerine imza attı.(Fotoğraflı)

THY Kuveyt'te rekora uçtu, yılda 165 bin yolcu taşıyorTHY Kuveyt'te rekora uçtu, yılda 165 bin yolcu taşıyorTHY Kuveyt'te rekora uçtu, yılda 165 bin yolcu taşıyorTHY Kuveyt'te rekora uçtu, yılda 165 bin yolcu taşıyor

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