THY Kuveyt'te rekora uçtu, yılda 165 bin yolcu taşıyor

Gökhan Artan / Kuveyt, 5 Mayıs (DHA) Limak, Cengiz Holding gibi Türk şirketleri Kuveyt'te havalimanı da dahil önemli projelere imza atarken, Türk Hava Yolları da ülke pazarında rekor yolcuya ulaştı. THY Kuveyt'te taşıdığı yolcu sayısı yılda ortalama 165 binlere yükseldi. THY, Kuveyt'ten İstanbul dışında, Trabzon, Antalya, İzmir ve Bodrum'a da uçuyor.THY, Türkiye ile Kuveyt arasında sefer sayısını birbiri ardına artırırken bir uçuşunu da Kuveytlilerin yoğun talepleri nedeniyle 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçakla yapmaya başladı.

259'u uluslararası olmak üzere 124 ülkede 308 noktaya uçmasıyla dünyada en fazla ülkeye ve en fazla noktaya uçan havayolu şirketi unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları, Kuveyt'te son yıllarda transit ve Türkiye çıkışlı önemli yolcu potansiyeline kavuştu. Özellikle Türk şiretlerinin de ülke genelinde havalimanı ve altyapı projeleri gibi birbiri ardına önemli çalışmalara imza atması da THY'ye olumlu yansıyarak bu pazarda yolcu rekoru kırmasına yol açtı. THY son dönemde Kuveyt'ten Türkiye'ye uçtuğu noktaları artırırken İstanbul Havalimanı'ndan da bir uçuşunu da yoğun talepler nedeniyle 305 yolcu kahasiteli Airbus 330 tipi geniş gövdeli uçaklarla yapıyor.