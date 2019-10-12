THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

Gökhan ARTAN- /İSTANBUL, (DHA)-TÜRK Hava Yolları'nın(THY), bu yılın 9 ayında Latin ülkelerinden taşıdığı yolcu sayısı rekor düzeyde artarak 340 bine yükseldi. Özellikle Latin ülkelerinde transit yolcusu artan THY'nin bu pazarda uçaklarının doluluk oranları da yüzde 86.3'e çıktı.

Türkiye'ye Latinlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Türkiye'ye Latin ülkelerinden gelişler 8 ayda 237 bine yükselirken, özellikle inanç turizmi için Latinler Türkiye'yi ziyaret ediyor.Latinlerin en çok tercih ettikleri yer ise Efes olurken, Türkiye'ye en çok gelenler ise yüzde 33.55 artışla 64 bin 767 gelişle Brezilya vatandaşlarından meydana geldi. Brezilya vatandaşlarını 46 bin 172 gelişle Arjantinliler ve 41 bin 835 artışla Kolombiya vatandaşları takip etti. Latinler, Türkiye'ye İstanbul'da aktarma yapmak içinde geliyor. Özellikle son dönemde Latinlerin, İstanbul aktarmalı uçuşlara ilgisi de arttı. Latinlerin İstanbul'a ilgisinin artması Türk Hava Yolları'nın yolcu rakamlarına da yansıdı.Dıştan dışa transfer yolcu sayısı 9 ayda toplam 18 milyon 239 bin olan THY'nin Latin yolcu sayısı da arttı.