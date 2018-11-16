THY 'Melekler Kenti' ile İran arasında hava köprüsü kurdu

Gökhan Artan / İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Türk Hava Yolları 2011 Mart ayından itibaren uçmaya başladığı "Melekler Kenti" olarak da anılan Los Angeles hattında 7.5 yılda 1 milyon 567 bin 503 kişi taşıdı. THY, Los Angeles hattında çok sayıda İran asıllı ABD'lileri transit olarak taşırken İran ile Los Angeles arasında adeta hava köprüsü kurdu.

Türk Hava Yolları’nın en önemli hatlarının ilk sıralarında Amerika Birleşik Devletleri’ne olan uçuş noktaları geliyor. THY, ABD’de New York,Los Angeles, Washington, Boston,Şikago, Houston, Miami,Atlanta, San Francisco olmak üzere 9 noktaya uçuyor.THY, Newark’a da ilerleyen dönemde seferlere başlayacak.THY, Amerika kıtasında en önemli hatlarının başında gelen Güney Kaliforniya'da Pasifik Okyanusu boyunca uzanan ve 'Melekler Şehri' olarak da anılan Los Angeles’e uçuşlarında 7.5 yılda 1 milyon 567 bin 503 yolcu taşıdı. 2011 Mart ayında Los Angeles uçuşlarına başlayan THY bu hatta en çok 239 bin 435 yolcu ile 2016 yılında en fazla yolcuyu taşıdı.

İran ile Los Angeles arasında hava köprüsü kurdu