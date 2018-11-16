FİNANS

THY 'Melekler Kenti' ile İran arasında hava köprüsü kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 16.11.2018 09:03 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları 2011 Mart ayından itibaren uçmaya başladığı "Melekler Kenti" olarak da anılan Los Angeles hattında 7.5 yılda 1 milyon 567 bin 503 kişi taşıdı.

Gökhan Artan / İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Türk Hava Yolları 2011 Mart ayından itibaren uçmaya başladığı "Melekler Kenti" olarak da anılan Los Angeles hattında 7.5 yılda 1 milyon 567 bin 503 kişi taşıdı. THY, Los Angeles hattında çok sayıda İran asıllı ABD'lileri transit olarak taşırken İran ile Los Angeles arasında adeta hava köprüsü kurdu.

Türk Hava Yolları’nın en önemli hatlarının ilk sıralarında Amerika Birleşik Devletleri’ne olan uçuş noktaları geliyor. THY, ABD’de New York,Los Angeles, Washington, Boston,Şikago, Houston, Miami,Atlanta, San Francisco olmak üzere 9 noktaya uçuyor.THY, Newark’a da ilerleyen dönemde seferlere başlayacak.THY, Amerika kıtasında en önemli hatlarının başında gelen Güney Kaliforniya'da Pasifik Okyanusu boyunca uzanan ve 'Melekler Şehri' olarak da anılan Los Angeles’e uçuşlarında 7.5 yılda 1 milyon 567 bin 503 yolcu taşıdı. 2011 Mart ayında Los Angeles uçuşlarına başlayan THY bu hatta en çok 239 bin 435 yolcu ile 2016 yılında en fazla yolcuyu taşıdı.

İran ile Los Angeles arasında hava köprüsü kurdu

Transit yolcular Türkiye çıkışlı yolculardan fazla olurken THY, İstanbul-Los Angeles karşılıklı uçuşlarında Los Angeles’ta yaşayan çok sayıda İran asıllı ABD'liyi transit olarak taşıyor. THY, Los Angeles seferlerinde İstanbul aktarmalı İran dışında İsrail, Lübnan, Hindistan, Ürdün, Suudi Arabistan’dan transit yolcularda ilk sıralarda yer alıyor. THY, 13 saat uçuş süreli Los Angeles’a her gün Boeing 777 tipi uçaklarla İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan sefer yapıyor.

Amerika Kıtasında geliri 9 ayda 6 milyar 391 milyon lira

THY, Kuzey Amerika uçuşlarında bu yılın 10 ayında doluluk oranını yüzde 5.8 artışla yüzde 89’a çıkarırken yolcu sayısını ise 10 ayda yüzde 10.4 artışla 2 milyon 7 bin 20’ye yükseltti. THY’nin 8 ülkede 17 kente uçtuğu Amerika kıtasında da 1 Ocak-30 Eylül 2018 döneminde geliri ise 6 milyar 391 milyon lira’ya çıktı. THY’nin geçtiğimiz yıl aynı dönemde geliri 3 milyar 3 bin TL’ydi.

THY’nin Los Angeles hattında yıllara göre taşıdığı yolcu sayısı

2018:(Ocak-Eylül)-173 bin 121

2017:218 bin 569

2016:239 bin 435

2015:210 bin 409

2014:214 bin 919

2013:213 bin 517

2012:196 bin 910

2011(Mart ayında seferlere başladı)100 bin 623

PARTNERTV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!TV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!
Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 
Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Rabobank'tan dolar/TL ve euro/TL tahmini

Bakan Faruk Özlü'den 'cam filmi' açıklaması

Bakan Faruk Özlü'den 'cam filmi' açıklaması

"Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu"

"Spekülatörlerin soğandaki fiyat oyunu bozuldu"

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 

Gilead Sciences Türkiye çalışanları Darüşşafaka için koştu 

Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

Kariyer.net’e Ekim'de en çok başvuruyu mühendisler yaptı 

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

Tarım makineleri ihracatında hedef 800 milyon dolar 

Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

Zirvede hedefimiz 4 milyar liralık yatırım

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

TAV Çinli turistlere Wirecard ile odaklanıyor

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

Araştırma: Dijital dönüşüm liderleri yükseliyor 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.