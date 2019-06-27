FİNANS

THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), New York hattında 12 aylık dönemde 542 bin yolcu taşıdı.

THY New York hattında 542 bin yolcu taşıdı

Gökhan Artan / İstanbul, 27 Haziran (DHA) - Türk Hava Yolları (THY), New York hattında 12 aylık dönemde 542 bin yolcu taşıdı.

Türk Hava Yolları(THY) Kuzey Amerika uçuşlarında yüzde 87,8 doluluk oranlarına çıkarken bu yılın ilk 5 ayında 923 bin 229 yolcu taşıdı.THY, Kuzey Amerika'da en önemli uçuş noktalarının başında yer alan New York hattında ise Nisan 2018 - Nisan 2019 döneminde 542 bin yolcu taşıdı.THY, kış sezonunda iki, yaz sezonunda ise üç sefer New York'a uçuyor. THY New York seferlerini 350 yolcu kapasiteli uçaklarla yapıyor.THY’nin New York uçaklarında yolcuların çoğunluğu İstanbul aktarmalı transit yolculardan oluşuyor.THY, JFK Havalimanı dışında en çok Türk’ün yaşadığı New Jersey’e bağlı Newark Liberty Havalimanı’na da uçacak.JFK Havalimanı ile Newark arasındaki mesafe ise 54 kilometre...

Yabancı havayolu şirketlerinin New York John F. Kennedy Havalimanı yolcu istatistiği (Nisan 2018 - Nisan 2019)

1. British Airways - 1 milyon 440 bin 952

  1. Norwegian Air - 1 milyon 358 bin 861
  2. Air France - 1 milyon 103 bin 245
  3. Emirates Airlines - 896 bin 469
  4. Alitalia - 621 bin 769
  5. Lufthansa - 620 bin 286
  6. Cathay Pacific - 608 bin 450
  7. Aeroflot - 544 bin 935
  8. Türk Hava Yolları - 542 bin 894
    10.AeroMexico - 513 bin 880
    11.Kore - 493 bin 119
    12.Avianca - 491 bin 283
    13.Carribean Air - 481 bin 924
    14.Air Lingus - 480 bin 583
    15.KLM - 464 bin 657

(Fotoğraflı)

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