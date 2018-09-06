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THY New York hattında 546 bin yolcu taşıdı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 12:51 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY), New York hattında Haziran 2017-Haziran 2018 döneminde 546 bin yolcu taşıdı.

Gökhan Artan / İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Türk Hava Yolları(THY), New York hattında Haziran 2017-Haziran 2018 döneminde 546 bin yolcu taşıdı.
Türk Hava Yolları’nın da en önemli uçuş hatlarından biri olan günde 3 sefer uçtuğu New York John F. Kennedy Havalimanı’nda dev şirketlerin rekabeti son dönemde daha da arttı. Transit yolcu pazarından yolcu kapma yarışına giren havayolu şirketleri New York pazarında transit bilet fiyatlarını düşük tutarken Türk Hava Yolları 12 ayda (Haziran 2017-Haziran 2018) New York hattında 546 bin yolcu taşıdı.
THY’nin 350 yolcu kapasiteli New York uçaklarında yolcuların çoğunluğu transit yolculardan meydana geliyor. Özellikle İsrailli çıkışlı veya varışlı transit yolcuları, New York uçuşlarında görmek mümkün.
En çok tercih edilen saat 06:45 uçağı
THY New York John F. Kennedy Havalimanı’na her gün İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Airbus 330 tipi uçaklarla saat 06:45’de, Boeing 777 tipi uçaklarla saat 13:30’da ve Boeing 777 tipi uçaklarla saat 18:25’de uçuyor.En çok rağbet gören uçuş ise saat 06:45 uçuşu…Bu uçuşun daha çok tercih edilmesinin nedeni ise yolcuların zamandan kazanması.
Bu uçuşta seyahat eden yolcular 10 saatlik uçuşla yerel saatle 10:00’da New York’a ayak basarak günden kazanıyor.THY JFK Havalimanı dışında en çok Türk’ün yaşadığı New Jersey’e bağlı Newark Liberty Havalimanı’na da uçma kararı aldı. JFK Havalimanı ile Newark arası ise 54 kilometre..
New York John F. Kennedy Havalimanı’na uçan yabancı havayolları istatistiği (Haziran2017-Haziran 2018-12 ay)
1.British Airways- 1 milyon 353 bin
2.Air France-1 milyon 101 bin
3.Emirates-1 milyon 146 bin
4.Norwegian Air-1 milyon 30 bin
5.Lufthansa- 613 bin
6.Alitalia-604 bin
7.Cathay Pacific-601 bin
8.Aeroflot-584 bin
9.Türk Hava Yolları-546 bin
10.Carribean Air-506 bin
11.Etihad-501 bin
12.Korean-481 bin
13.AeroMexico-480 bin
14.Aer Lingus- 451 bin

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