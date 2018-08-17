THY pilot alımında THK Üniversitesi mezunlarına öncelik verecek

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi ve Türk Hava Yolları (THY) arasında İş Garantili Eğitim Protokolü imzalandı.

Protokol doğrultusunda, THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, başvuru yapmaları gerekmeden THY'de öncelikli olarak işe başlayabilecek.

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve THK Üniversitesi Rektörü Ahmet Erman Akbulut ile iş garantili "Teorik ve Uçuş Eğitim Sözleşmesi" protokolü imzaladıkları söyledi.

Atılgan, protokol doğrultusunda THK Üniversitesi mezunlarının THY'de öncelikli olarak işe başlayabileceğini belirterek, Türkiye'nin gururu THY ile böyle bir iş birliği içine girmekten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

THK'nin dünyada ilklerin öncüsü olduğunu ifade eden Atılgan, protokolün öğrenciler ve üniversite için çok yararlı olacağını vurguladı.

Öğrencilerin, pilotluk başvurusu, seçilmeleri ve kabul kriterlerinin THY tarafından belirleceğini anlatan Atılgan, "THK Üniversitesi, THY'nin belirlediği kriterleri ilan edecek ve alımın bu çerçevede yapılacağını duyuracak." diye konuştu.