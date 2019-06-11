FİNANS

THY pilot yetiştirme yaş sınırını 30'a indirdi, birçok kişi yükseltilmesini istiyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 18:03 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları(THY) kendi pilotunu yetiştirmek üzere üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanında yaş sınırını 35'den 30'a indirdi.Pilot olmak isteyen çok sayıda üniversite mezunu ise sosyal medyadan tekrar yaş sınırının 35'e yükseltilmesini istedi.  THY üniversite mezunları arasından kadrosuna katacağı, yetiştireceği pilot aday adayı ile ilgili dün ilana çıktı.29 Ağustos 2019 saat 15.00’a kadar yayında kalacak olan yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanında başvuru şartlarında da değişikliğe gidildiği ortaya çıktı.Geçtiğimiz yıl yayınlanan pilot yetiştirme ilanında  başvuru için yaş sınırı 35 olurken, yeni ilanda ise 01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olma şartı getirildi.En az önlisans mezunları şirketin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil olurken pilot olmak isteyen çok sayıda üniversite mezunu ise sosyal medyadan yaş sınırının tekrar 35'e çıkarılmasını talep etti.

THY pilot yetiştirme yaş sınırını 30'a indirdi, birçok kişi yükseltilmesini istiyor

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Haziran (DHA)- Türk Hava Yolları(THY) kendi pilotunu yetiştirmek üzere üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanında yaş sınırını 35'den 30'a indirdi.Pilot olmak isteyen çok sayıda üniversite mezunu ise sosyal medyadan tekrar yaş sınırının 35'e yükseltilmesini istedi.

THY üniversite mezunları arasından kadrosuna katacağı, yetiştireceği pilot aday adayı ile ilgili dün ilana çıktı.29 Ağustos 2019 saat 15.00’a kadar yayında kalacak olan yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanında başvuru şartlarında da değişikliğe gidildiği ortaya çıktı.Geçtiğimiz yıl yayınlanan pilot yetiştirme ilanında başvuru için yaş sınırı 35 olurken, yeni ilanda ise 01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olma şartı getirildi.En az önlisans mezunları şirketin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil olurken pilot olmak isteyen çok sayıda üniversite mezunu ise sosyal medyadan yaş sınırının tekrar 35'e çıkarılmasını talep etti. THY'nin 2017 yılında ikinci pilot aday adayı ilanında da yaş sınırı 30'du.

EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR İKİNCİ PİLOT OLACAK

Aday adayları tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa katılacak. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, ikinci pilot olarak Türk Hava Yolları'nda uçacaklar.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

-En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

-01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak,

-Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

-Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

-Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

-Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

-TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

-IELTS (Genel veya Akademik): 6 (speaking : min.6)

-En az lisans düzeyinde mezun olarak ilana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, Kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacak. Önlisans mezunu olarak sürece başvuruda bulunan adayların dil belgelerini başvuru esnasında beyan etmeleri gerekiyor. Önlisans mezunu adaylara dil belgesini tamamlamaları için ek süre tanınmayacak.

NASIL BAŞVURU YAPILIYOR

Şartları taşıyan adayların, ilana THY'nin internet sitesi üzerinden başvurmaları gerekiyor. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmiyor. Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar DLR-1 sınavına davet edilecek. Dil belgesi bulunmayan en az lisans derecesinde mezun adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecek. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecek. En az lisans derecesinde mezun olabilecek adaylar mezuniyetlerine 3 ay kala üniversitelerinden alacakları resmi yazı ile ilana başvuruda bulunabilecek. Adayların diplomalarını mülakat aşamasına kadar ibraz etmeleri gerekiyor. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacak.(Fotoğraflı)

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