THY pilot yetiştirme yaş sınırını 30'a indirdi, birçok kişi yükseltilmesini istiyor

THY üniversite mezunları arasından kadrosuna katacağı, yetiştireceği pilot aday adayı ile ilgili dün ilana çıktı.29 Ağustos 2019 saat 15.00’a kadar yayında kalacak olan yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanında başvuru şartlarında da değişikliğe gidildiği ortaya çıktı.Geçtiğimiz yıl yayınlanan pilot yetiştirme ilanında başvuru için yaş sınırı 35 olurken, yeni ilanda ise 01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olma şartı getirildi.En az önlisans mezunları şirketin resmi web sitesinden ilana başvuru yaparak seçim sürecine dahil olurken pilot olmak isteyen çok sayıda üniversite mezunu ise sosyal medyadan yaş sınırının tekrar 35'e çıkarılmasını talep etti. THY'nin 2017 yılında ikinci pilot aday adayı ilanında da yaş sınırı 30'du.

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Haziran (DHA)- Türk Hava Yolları(THY) kendi pilotunu yetiştirmek üzere üniversite mezunları arasından seçtiği ikinci pilot aday adayı ilanında yaş sınırını 35'den 30'a indirdi.Pilot olmak isteyen çok sayıda üniversite mezunu ise sosyal medyadan tekrar yaş sınırının 35'e yükseltilmesini istedi.

EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYANLAR İKİNCİ PİLOT OLACAK

Aday adayları tüm şartlarının uygun olması halinde, Türk Hava Yolları bünyesinde yer alan veya Türk Hava Yollarının iş ortağı konumunda olan yurt içi ve yurt dışındaki uçuş eğitim akademilerinde 18-24 ay boyunca teorik ve uygulamalı derslerden oluşan bir programa katılacak. Eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, ikinci pilot olarak Türk Hava Yolları'nda uçacaklar.

BAŞVURU İÇİN GENEL ŞARTLAR

-T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

-En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

-01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak,

-Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

-Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

-Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

-Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,