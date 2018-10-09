THY seferlerinde TRT World canlı izlenebilecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında sunduğu canlı televizyon kanalları arasına TRT World’ü ekledi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları, filosunda bulunan geniş gövde uçaklarda sunduğu canlı televizyon kanalları arasına Türkiye’nin ilk İngilizce yayın yapan uluslararası haber platformu TRT World’ü dahil etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Batı’nın Doğu’su, Doğu’nun Batı’sı olarak nitelendirilen medeniyetlerin kesiştiği bu köklü ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu olarak dünyaya Türk misafirperverliği ile ulaşım hizmeti veriyoruz. Sefer yaptığımız 122 ülkeyi TRT World’ün objektif, bağımsız ve alternatif bakış açısıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de, dünyadaki gelişmelere ulaşmanın ve bu konularda güncel kalmanın önemli olduğunu kaydetti.

Bu güncel gelişmelerin yolcuya ulaştırılması noktasında sunulan kaynakların çeşitliliğinin farklı bakış açılarını kapsayan bir erişim için büyük önem arz ettiğini bildiren Eren, "Dünyadaki gelişmelerin TRT World’ün farklı bakış açısıyla yolculara ulaştırılmasına sağladığı imkandan dolayı Türk Hava Yolları’na teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

2015 yılında başlatılan ve merkezi İstanbul'da bulunan uluslararası haber platformu TRT World, küresel ve yurt içi etkinliklere alternatif bir bakış açısı getiriyor. Algılanan anlatılara meydan okuyor ve tarafsız habere ihtiyaç duyulan yeni bir bakış açısı sunuyor.

Türk Hava Yolları’nın uçak içi eğlence sistemi, yolculara uydu üzerinden canlı yayın yapan TRT World dahil 8 kanalı izleme imkanı sunuyor.

