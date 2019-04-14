THY tarihi taşınma sonrası bugün ile beraber 1 milyon yolcuyu geçecek

Gökhan Artan /​ İstanbul, 14 Nisan (DHA)- Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, büyük göç sonrası yeni merkezleri olan İstanbul Havalimanı’nda ağırladıkları yolcu sayısını açıkladı.Ekşi’nin verdiği bilgiye göre THY bugün ile beraber İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon yolcuyu aşacak.

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’na tarihi taşınma sonrası ilk uçuşu yaptığı 6 Nisan saat 14:00’dan bugün de dahil yeni evinde toplam 1 milyondan fazla yolcu ağırlayacak. Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "İstanbul Havalimanında 1 Milyona doğru. Büyük taşınmanın yapıldığı cumartesi gününden itibaren THY olarak iniş-kalkış 4 bin 862 seferde toplam 841 bin 915 yolcu taşıdık. Bugünkü yolcularımız ile 1 milyonu aşacağız. Güzel gidiyor; daha da güzel olacak" açıklamasını yaptı.

AVRUPALI TURİSTİN TÜRKİYE’YE İLGİSİ THY YOLCU SAYISINA DA YANSIDI

Bu arada Avrupalı turistlerin Türkiye’ye ilgisinde artışın devam etmesi Türk Hava Yolları’na da olumlu yansıması oldu.Avrupa’dan gelen turist sayısı ilk 2 ayda yüzde 17.3 artarak 1.2 milyona yükseldi. Avrupalıların toplam turist içindeki payının yüzde 37’yi geçmesi THY’nin bu pazarda önemli bir yolcu potansiyeline ulaşmasına yol açtı. Avrupa pazarında 2018 yılı toplamında bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artışla 22 milyon 707 bin yolcu taşıyan THY bu pazarda önemli yolcu talebi almaya devam ediyor.