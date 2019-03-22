THY taşınırken 10 saat diliminde 800 araç yollarda olacak

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Mart (DHA) - Atatürk Havalimanı'ndan iki hafta sonra İstanbul Havalimanı'na yapılacak dev taşınmanın en yoğun saatleri de belli oldu. THY'nin taşınmasının en yoğun saatleri 6 Nisan Cumartesi 00:00 ile 10:00 saatleri arasında olacak. Toplam 10 saatte aralarında TIR'ların da olduğu 800 araç yollarda olacak. Bu saat diliminde her saat ortalama 70 ile 80 araç Atatürk Havalimanı'ndan belirlenen 3 noktadan Basın Ekspres güzergahı ile otobandan geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma süreci iki hafta sonra başlıyor. 5 Nisan saat 03:00'da start verilecek dev taşınma, 7 Nisan saat 00:00'da son bulacak. Türk Hava Yolları da, büyük taşınma için 5-6 Nisan tarihleri arasında 707 TIR seferi ile 45 saatte yeni merkezine geçiş yapacak. 5 bin personelin de çalışacağı THY'nin taşınmasında toplamda 1000 TIR kulanılacak ve 700 operasyonel araç karayolu ile İstanbul Havalimanı'na götürülecek.

Dev taşınmanın en yoğun saatleri de belli oldu. 6 Nisan 00:00 ile 10:00 saatleri arasında en yoğun araç trafiği olacak. 10 saat diliminde Atatürk Havalimanı'ndan belirlenen üç çıkış noktasından toplam 800 araç İstanbul Havalimanı'na hareket edecek. Aralarında çok sayıda TIR'ın da olduğu araçlar, Basın Ekspres güzergahı ile otobandan geçerek İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. Bu saat diliminde Atatürk Havalimanı'ndan ortalama 70 ile 80 arasında araç çıkacak.