THY Uzak Doğu'da 5 milyonu geçti, Chelsea ile vites yükseltecek

Gökhan Artan / İstanbul, (DHA)-Türk Hava Yolları (THY'nın 11 ayda Uzak Doğu pazarında yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 artarak 5 milyonu, geliri ise 10 milyar TL'yi geçti. THY, Uzak Doğu’da da büyük hayran kitlesi olan dünyanın en çok izlenen ligi İngiltere Premier Ligi’nden Chelsea ile yapacağı sponsorluk anlaşması ile yolcu sayısını bu pazarda da katlamayı hedefliyor.

Türk Hava Yolları’nın en önemli pazarlarının başında gelen 22 ülkede 35 kente uçtuğu Uzak Doğu'da doluluk oranları, gelirleri, yolcu sayıları ve kargo taşımacılığı da her geçen yıl artıyor. THY’nin yolcu doluluk oranı Uzak Doğu'da Ocak-Kasım 2018 döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,8 puan artışla yüzde 85,9’a çıktı. Yolcu sayısı ise yüzde 8,7 artarak 5 milyon 61 bin 304’e ulaştı. Kargo ve posta taşımacılığında ise yüzde 18,1 artışla 371 bin 434 tona çıktı. İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla beraber filo ve uçuş noktaları ile sefer sayıları daha da artacak olan THY, Uzak Doğu’da Endonezya’da Denpasar’a da uçuş yapacak.