THY ve HAVAŞ, İstanbul Yeni Havalimanı için anlaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ile Turkish Ground Services'deki (TGS) ortağı Havaalanları Yer Hizmetleri AŞ (HAVAŞ) arasında, İstanbul Yeni Havalimanı ve halihazırda faaliyet gösterilen Türkiye'deki diğer 7 havalimanında, 15 yıl yer hizmetleri sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği bildirildi.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada THY'nin iştiraki olan TGS şirketindeki ortağı HAVAŞ ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesine dair yapılan görüşmelerin sonuçladığı belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmeler sonucunda; Ortaklığımız ve HAVAŞ'ın iştiraki olan bir yer hizmetleri şirketi arasında, hukuk ve rekabet kurallarına tabi olarak, İstanbul Yeni Havalimanında, ("İYH") ve halihazırda faaliyet gösterilen Türkiye'deki diğer 7 havalimanında, İYH'nin açılış tarihi itibarıyla başlamak üzere 5+5+5 yıl (15 yıl) yer hizmetleri sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

