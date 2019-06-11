THY Venezuela seferlerini artırdı

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Haziran (DHA)-Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye gelişlerde artışlar devam ederken Türk Hava Yolları da Venezuela seferlerini artırdı.

Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye gelişlerdeki artışlar bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Latin Amerika ülkelerinden 265 bin kişi Türkiye'ye geldi.2019 Ocak-Nisan döneminde ise yüzde 28 artışla 75 bin kişi Türkiye'yi ziyaret etti. Türk Hava Yolları da gelişlerdeki artışa paralel olarak İstanbul aktdarmalı uçmak isteyen transit yolcuların da ilgisi ile Latin Amerika pazarından daha çok pay almaya başladı. THY, 2016 yılı Aralık ayından itibaren 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçaklarla haftada üç sefer düzenlediği İstanbul-Havana(Küba)-Karakas(Venezuela) seferlerinde doluluk oranları da yolcu sayısı da arttı.Türk Hava Yolları'nın bu yılın ilk 4 ayında Latin Amerika uçuşlarında doluluk oranları yüzde 86,8'e çıkarken taşıdığı yolcu sayısı ise 34 bin oldu. Özellikle inanç turizmi için gelişler, THY'nin Latin ülkelerinden taşıdığı yolcu sayısını daha da artırdı.

KARAKAS SEFERLERİ HAFTADA 5'E ÇIKTI

THY, haftada 3 frekans olarak yaptığı İstanbul

